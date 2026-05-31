БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благотворителен турнир в Кресна събра Десподов, Петров и Кирилов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е организирана от капитана на българския национален отбор за втора поредна година.

десподов петров кирилов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Благотворителен турнир събра на едно място Кирил Десподов, Стилиян Петров и Радослав Кирилов в Кресна. Той е организиран от футболиста на ПАОК, а в него има и благотворителна кауза, реализирана съвместно с фондация „Слънчеви деца 2024“.

Турнирът в Кресна, откъдето е именно Десподов, има за цел да насърчи децата да спортуват повече. Пред БНТ тримата разказаха какво ги е накарало да вземат участие.

Това е инициатива да подтикнем децата да спортуват повече. Взимам от добрия пример на Стилян, когато искам да направя нещо за децата и България. Много са ми дали, децата имат най-чистата любов и да ги подтикнем да спортуват повече, а да не седят пред телефоните. Знаете в какви времена живеем, виждате, че имат пристрастия не само към социалните мрежи и други неща. Целта на турнира е да се развиват. Турнирът е благотворителен, има благотворителна кауза, която и през миналата година, и тази ще подкрепим „Слънчеви деца“. Също така да бъдат и добри. Футболът е до време, но трябва да бъдем и хора, и да си помагаме, когато сме всички заедно. Тогава сме много по-силни“, заяви капитанът на националния отбор по футбол.

Разбира се, че бързо откликнах на поканата на Десподов. Когато ми звънна по този повод, бях много щастлив. Радостен съм, че съм част от едно прекрасно събитие. Виждам щастливи деца. Все пак говорим за благотворителна кауза, което дава принос на цялото събитие. Радвам се, че съм рамо до рамо с две легенди на българския футбол“, сподели футболистът на Левски.

От своя страна Петров говори за предстоящия „Мач на надеждата“, който ще бъде на 6 юни в Бургас и ще бъде предаван на живо по БНТ 3, както и в нашия сайт.

„Очакваме един празник и много хора, но искам да поздравя Кирил Десподов за това, което прави, за инициативата и за подкрепата към фондацията „Слънчеви деца“. Примерите са важни, но трябва да имаш сърце. Трябва да го искаш, трябва да жертваш много неща и знам колко е трудно да организираш такива събития. Относно „Мача на надеждата“, това е един благотворителен мач, който подпомага хората, афектирани с онкологични заболявания. Десподов помага на доста различни каузи, винаги е помагал. Удоволствие е да съм съпричастен с това, което става“, отбеляза Петров.

Повече от интервютата със Стилиян Петров, Кирил Десподов и Радослав Кирилов гледайте във видеото!

#Стилян Петров #Радослав Кирилов #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
2
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
5
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Видео

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
Илиана Раева: Ако играем без грешка, няма кой да ни победи Илиана Раева: Ако играем без грешка, няма кой да ни победи
Чете се за: 02:40 мин.
Дойчин Боянов в предаването "Зала на славата" Дойчин Боянов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:50 мин.
Илиана Раева: Доволна съм от представянето, но има и притеснителни неща Илиана Раева: Доволна съм от представянето, но има и притеснителни неща
Чете се за: 03:57 мин.
Енчо Керязов: Спортът е най-добрата превенция срещу зависимостите при младите Енчо Керязов: Спортът е най-добрата превенция срещу зависимостите при младите
Чете се за: 02:45 мин.
Георги Костадинов: Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири Георги Костадинов: Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ