Благотворителен турнир в Кресна събра Десподов, Петров и Кирилов

Благотворителен турнир събра на едно място Кирил Десподов, Стилиян Петров и Радослав Кирилов в Кресна. Той е организиран от футболиста на ПАОК, а в него има и благотворителна кауза, реализирана съвместно с фондация „Слънчеви деца 2024“.

Турнирът в Кресна, откъдето е именно Десподов, има за цел да насърчи децата да спортуват повече. Пред БНТ тримата разказаха какво ги е накарало да вземат участие.

„Това е инициатива да подтикнем децата да спортуват повече. Взимам от добрия пример на Стилян, когато искам да направя нещо за децата и България. Много са ми дали, децата имат най-чистата любов и да ги подтикнем да спортуват повече, а да не седят пред телефоните. Знаете в какви времена живеем, виждате, че имат пристрастия не само към социалните мрежи и други неща. Целта на турнира е да се развиват. Турнирът е благотворителен, има благотворителна кауза, която и през миналата година, и тази ще подкрепим „Слънчеви деца“. Също така да бъдат и добри. Футболът е до време, но трябва да бъдем и хора, и да си помагаме, когато сме всички заедно. Тогава сме много по-силни“, заяви капитанът на националния отбор по футбол.

„Разбира се, че бързо откликнах на поканата на Десподов. Когато ми звънна по този повод, бях много щастлив. Радостен съм, че съм част от едно прекрасно събитие. Виждам щастливи деца. Все пак говорим за благотворителна кауза, което дава принос на цялото събитие. Радвам се, че съм рамо до рамо с две легенди на българския футбол“, сподели футболистът на Левски.

От своя страна Петров говори за предстоящия „Мач на надеждата“, който ще бъде на 6 юни в Бургас и ще бъде предаван на живо по БНТ 3, както и в нашия сайт.

„Очакваме един празник и много хора, но искам да поздравя Кирил Десподов за това, което прави, за инициативата и за подкрепата към фондацията „Слънчеви деца“. Примерите са важни, но трябва да имаш сърце. Трябва да го искаш, трябва да жертваш много неща и знам колко е трудно да организираш такива събития. Относно „Мача на надеждата“, това е един благотворителен мач, който подпомага хората, афектирани с онкологични заболявания. Десподов помага на доста различни каузи, винаги е помагал. Удоволствие е да съм съпричастен с това, което става“, отбеляза Петров.

