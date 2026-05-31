Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Илиана Раева: Ако играем без грешка, няма кой да ни победи

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика е уверена във възможностите на българските гимнстички.

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева вярва, че българските състезателки са способни на успехи на предстоящото световно първенство.

Стилияна Николова завърши шампионата във Варна с общо пет отличия - злато на бухалки и в отборното, както и сребро в многобоя, на топка и на лента. Ева Брезалиева, не успя да запише призово класиране

"Отлична оценка! Един златен и и два сребърни медала за Стилияна е прекрасно постижение при тази страхотна конкуренция. Аз даже единия медал го броя златен, който е с равни точки с Даря. Едно прекрасно състезание. Аз съм много щастлива, защото Стилияна показва изключителен растеж като състезател. Концентрирана, владее нещата, контролира нещата и съм много щастлива. Съжалявам за Ева, защото Ева наистина много работи, показва много стабилна игра в квалификациите. За съжаление, й се наруши настроението, концентрацията. Надявам се това да бъде един урок за по-нататъчно добро представяне", сподели тя в интервю за БНТ.

Европейското първенство е квалификация за световното, където ще бъдат раздавани олимпийски квоти.

"Целите са квоти. Нямаме други цели, освен квоти. Ще бъде много тежко. И при индивидуалното, и при ансамбъла, конкуренцията е жестока. Не трябва да се бърка. Просто трябва да играем без грешка. Ако играем без грешка, няма кой да ни победи. И в ансамбъла, и в индивидуалното. Надявам се да играем без грешка, да сме максимално добре подготвени, да са в прекрасна кондиция децата. Да са уверени, със самочувствие на големи спортисти, за да можем да си постигнем целта", допълни Раева.

Предстоят финалите на отделите уреди при ансамблите, като прякото предаване по БНТ 3 започва в 16:00 часа. България ще участва само в едно на топка.

"Ами поговорихме си, опитах се да ги вдигна и тях, и треньорката им. Мисля, че днес ще направят всичко възможно, което зависи от тях на съчетанието с топка. Надявам се да играят силно и пожелавам успех", завърши Раева.

Вижте цялото интервю във видеото.

