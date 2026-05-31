Мирко Вучинич: Ще дам шанс на нови играчи срещу България

Селекционерът на Черна гора Мирко Вучинич заяви, че основната цел пред неговия отбор е да извлече поуки от последните срещи и да избегне грешките, които са коствали скъпо на тима. Наставникът говори пред медиите на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив преди приятелския двубой срещу България.

"Това е специфичен период за националните отбори, защото след дългия сезон футболистите вече мислят за почивка. Утре ни предстои мач срещу България и се надяваме да не повторим грешките, които допуснахме в последните си срещи. Постоянно анализираме представянето си и работим върху слабостите. Когато допуснем гол, това не е проблем само на защитата, а на целия отбор. Виждам развитие в играта ни и съм убеден, че вървим в правилната посока“, коментира Вучинич.

Той подчерта, че продължава да търси най-добрия облик на състава си преди предстоящите официални мачове и затова ще направи промени в стартовия състав.

"Футболистите вече знаят кой ще играе. Ще има промени в халфовата линия и в нападение. Предстоят ни две контроли и искам да дам възможност на повече играчи да покажат качествата си. Най-важното е да побеждаваме, независимо че срещите са приятелски. Играчите трябва да използват всеки шанс, който получават“, добави селекционерът на Черна гора.

Двубоят между България и Черна гора е на 1 юни от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Четири дни по-късно двата отбора ще изиграят нови контроли – България гостува на Молдова, а Черна гора ще премери сили със Словакия.

Срещата България – Черна гора ще бъде излъчена пряко по БНТ 3, а студийната програма започва в 18:30 часа.