Арестуваха 16 души на шампионския парад на Арсенал

Шестнадесет души бяха задържани по време на шампионския парад на Арсенал по повод титлата във Висшата лига на Англия, съобщава The Independent.

Хиляди ликуващи фенове се наредиха по улиците около стадион „Емирейтс“, нетърпеливи да зърнат своите герои. Сред облаци червен дим, феновете се катереха по дървета, покриви и светофари за по-добра гледка. Лондонската пожарна бригада потвърди, че нейните екипи са спасили около 75 души от различни високи позиции и призова феновете да не се катерят по покривите, докато празненствата се проточиха до вечерта на 31 май. Те също така съобщиха, че са реагирали на пожар в хотел, за който се предполага, че е причинен от фойерверк.

Арсенал проведе парад, за да отбележи победата си във Висшата лига. Столичната полиция съобщи, че към 21:00 часа в неделя са извършени 16 ареста в района около парада на Арсенал. Полицията съобщи, че арестите включват нарушаване на обществения ред в нетрезво състояние, престъпления, свързани с наркотици, сексуално посегателство и нападение срещу служби за спешна помощ.

Полицията е била извикана на мястото на нападение с нож на Хорнзи Роуд малко след 20:30 ч. и служителите на реда пристигнали заедно с парамедици и хеликоптер. Мъжът е бил откаран в болница. Над 500 полицаи участваха в парада.