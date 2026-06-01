Бразилия вкара 6 гола във вратата на Панама

Бразилският национален отбор загря за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което ще стартира на 11 юни. Момчетата на Карло Анчелоти сразиха Панама с 6:2 в контрола, която се изигран а стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро.

Точни за бразилците бяха отбелязани от Винисиус Жуниор (във 2-рата минута), Каземиро (в 39-ата), Райън (в 53-ата), Лукас Пакета (в 60-ата), Игор Тиаго (в 63-ата, дузпа) и Данило (в 81-ата).

За Панама бразилският нападател Матеус Куня си отбеляза автогол в 14-ата минута, Карлос Харви също се разписа в 84-ата минута.

Бразилия се изправя срещу Египет следващия уикенд, преди да започне кампанията си в Група C срещу Мароко. Хаити и Шотландия са другите отбори в групата на Селесао, докато Панама ще се изправи срещу Англия, Хърватия и Гана.