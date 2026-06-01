Аржентина пристигна в САЩ

Националният отбор на Аржентина пристигна в Съединените щати, за да започне заключителната част от подготовката си за защитата на титлата си от Световното първенство по футбол, съобщава AP.

Аржентинският национален отбор ще открие финалите на Световното първенство през 2026 г. срещу Алжир на 16 юни на стадион „Ароухед“, дом на отбора по американски футбол Канзас Сити Чийфс. Номерът на полета на чартърния самолет на Aржентинските авиолинии, превозващ играчите, беше 1978 – почит към Световното първенство през 1978 г., което Аржентина спечели като домакин, побеждавайки Нидерландия пред повече от 71 000 фенове на стадион „Ривър Плейт“ в Буенос Айрес. Самият самолет, Airbus A330, също отдаде почит на аржентинския отбор, като фланелка с номер 10 на нападателя Лионел Меси беше изобразена на опашката на самолета, сред известните синьо-бели райета на националния отбор, а три златни звезди символизират трите им световни титли.

Аржентина първият приснигнал отбор от четири национални състава, избрали Канзас Сити за своя база за Световното първенство.

Нидерландия, Англия и Алжир, които ще бъдат базирани в Университета на Канзас в близкия Лорънс, трябва да пристигнат тази седмица. По-голямата част от аржентинския отбор бе на борда на чартърния полет, въпреки че някои играчи ще пристигнат отделно от други страни. Меси и неговите съотборници ще отседнат в хотел Origin близо до центъра на Канзас Сити, Мисури.

Около терена са издигнати огради и е осигурена допълнителна охрана за отбора, а вътре в сравнително новия хотел навсякъде са поставени табели, плакати и други почит към отбора, включително огромни изображения на някои от най-ярките звезди на отбора от външната страна на сградата.

Отборът планираше да прекара неделята в леки тренировки във фитнеса на хотела, докато чака пристигането на останалите играчи. Първата пълна тренировка на Аржентина е насрочена за 1 юни в дома на отбора от MЛС Канзас Сити. На 7 юни Аржентина ще играе приятелски мач срещу Хондурас.