БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Германия не даде шанс на Финландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Германците спечелиха убедително последната си контрола в Европа преди старта на световното.

Германия не даде шанс на Финландия
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Германия сложи край по убедителен начин на своята подготовка на европейска земя за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юни и ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ. Германците сразиха Финландия с 4:0 в последната си контрола, която се проведе пред тяхна публика.

Дениз Ундав отбеляза два гола и записа асистенция, а Джамал Мусиала и Флориан Вирц добавиха по едно попадение.

Нападателят Ундав отбеляза с глава първия гол в 34-ата минута, открадна топката в наказателното поле на Финландия, за да може Флориан Вирц да отбележи втория гол в 48-ата минута, и самият той отново отбеляза третия гол от контраатака в 56-ата минута. Мусиала оформи крайното 4:0 в 63-ата минута в първия си мач за Германия от 14 месеца поради тежка контузия на крака. Гол, който би трябвало да повиши самочувствието му, тъй като той все още се стреми да възвърне формата си от миналото след контузията.

Германия не винаги се представя успешно в подобни мачове срещу сравнително непретенциозни гости, но сега пътува до Съединените щати във вторник с осем поредни победи.

Бундестимът играе последен мач от подготовката в събота срещу отбора на САЩ, преди да започнат Световното първенство на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници в груповата фаза, от които Германия иска да се класира за първи път от 2014 г. насам.

В това отношение резултатът може да е добра поличба, защото Германия също спечели в Майнц с 6:1 срещу Армения в последния си домакински мач преди турнира в Бразилия, където спечелиха титлата преди 12 години.

До голяма степен съм доволен“, каза треньорът Юлиан Нагелсман пред телевизионните мрежи ZDF. „Резултатът е добър и запазихме мрежата си суха.“

Спечелихме мача и аз вкарах два гола. Не можеше да бъде по-добре“, каза Ундав, добавяйки, че Световното първенство ще бъде успешно, „ако спечелим титлата“.

Нагелсман добави, че голяма част от стартовите 11 в неделя ще бъдат и планираният му състав за Световното първенство.

Ундаз започна напред на мястото на Кай Хаверц, който игра финала на Шампионската лига с Арсенал предишния ден и все още не се е присъединил към отбора, и се възползва максимално от него.

Треньорът решава състава“, каза Ундав, след като увеличи броя си на головете до шест от осем мача.

#Национален отбор на Финландия по футбол #Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
2
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
4
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов ПУП
5
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване...
Ансамбълът на България остана без медал на еврошампионата по художествена гимнастика
6
Ансамбълът на България остана без медал на еврошампионата по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Световен футбол

Аржентина без Меси срещу Хондурас
Аржентина без Меси срещу Хондурас
Андре-Пиер Жиняк прекрати кариерата си Андре-Пиер Жиняк прекрати кариерата си
Чете се за: 00:52 мин.
Еквадор залага на Уилиан Пачо и Пиеро Инкапие за Мондоал 2026 Еквадор залага на Уилиан Пачо и Пиеро Инкапие за Мондоал 2026
Чете се за: 02:37 мин.
Република Корея без Чо Ю-мин за световното първенство Република Корея без Чо Ю-мин за световното първенство
Чете се за: 00:55 мин.
Тони Попович избра състава на Австралия за световното първенство Тони Попович избра състава на Австралия за световното първенство
Чете се за: 03:25 мин.
Канадски защитник аут за Мондиал 2026 Канадски защитник аут за Мондиал 2026
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни...
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на...
Чете се за: 05:02 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ