Германия не даде шанс на Финландия

Националният отбор на Германия сложи край по убедителен начин на своята подготовка на европейска земя за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юни и ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ. Германците сразиха Финландия с 4:0 в последната си контрола, която се проведе пред тяхна публика.

Дениз Ундав отбеляза два гола и записа асистенция, а Джамал Мусиала и Флориан Вирц добавиха по едно попадение.

Нападателят Ундав отбеляза с глава първия гол в 34-ата минута, открадна топката в наказателното поле на Финландия, за да може Флориан Вирц да отбележи втория гол в 48-ата минута, и самият той отново отбеляза третия гол от контраатака в 56-ата минута. Мусиала оформи крайното 4:0 в 63-ата минута в първия си мач за Германия от 14 месеца поради тежка контузия на крака. Гол, който би трябвало да повиши самочувствието му, тъй като той все още се стреми да възвърне формата си от миналото след контузията.

Германия не винаги се представя успешно в подобни мачове срещу сравнително непретенциозни гости, но сега пътува до Съединените щати във вторник с осем поредни победи.

Бундестимът играе последен мач от подготовката в събота срещу отбора на САЩ, преди да започнат Световното първенство на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници в груповата фаза, от които Германия иска да се класира за първи път от 2014 г. насам.

В това отношение резултатът може да е добра поличба, защото Германия също спечели в Майнц с 6:1 срещу Армения в последния си домакински мач преди турнира в Бразилия, където спечелиха титлата преди 12 години.

„До голяма степен съм доволен“, каза треньорът Юлиан Нагелсман пред телевизионните мрежи ZDF. „Резултатът е добър и запазихме мрежата си суха.“

„Спечелихме мача и аз вкарах два гола. Не можеше да бъде по-добре“, каза Ундав, добавяйки, че Световното първенство ще бъде успешно, „ако спечелим титлата“.

Нагелсман добави, че голяма част от стартовите 11 в неделя ще бъдат и планираният му състав за Световното първенство.

Ундаз започна напред на мястото на Кай Хаверц, който игра финала на Шампионската лига с Арсенал предишния ден и все още не се е присъединил към отбора, и се възползва максимално от него.

„Треньорът решава състава“, каза Ундав, след като увеличи броя си на головете до шест от осем мача.