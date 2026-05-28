Лондон ще бъде домакин на церемонията по връчването на "Златната топка“

Британската столица ще приеме тазгодишната церемония по връчването на „Златната топка“, която ще се състои на 26 октомври.

През 2026 година се навършват 70 години от първото присъждане на отличието, връчвано от France Football на най-добрия футболист в света. Наградата остава най-престижното индивидуално признание в световния футбол.

Организаторите обясниха избора на Лондон като домакин с желанието да отдадат почит на Стенли Матюс – първият носител на отличието през 1956 година, когато е футболист на Блекпул.

Все още не е обявена конкретната зала в английската столица, която ще приеме церемонията.

При последното издание на наградите в Париж отличието при мъжете спечели Усман Дембеле, а при жените триумфира Айтана Бонмати.