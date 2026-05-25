Испания с Ламин Ямал и Нико Уилямс, но без играчи на Реал за Мондиал 2026

Луис де ла Фуенте очаква и двамата да бъдат на линия за световното в САЩ, Канада и Мексико.

Контузените нападатели Ламин Ямал и Нико Уилямс попаднаха в групата на националния отбор на Испания за Световното първенство по футбол, в която обаче липсват играчи на Реал Мадрид. Двамата лекуват мускулни травми и селекционерът Луис де ла Фуенте очаква те да бъдат на линия за старта на Мондиал 2026.

Испания започва турнира срещу Кабо Верде в мач от Група Н на 15 юни в Атланта. Следват двубои със Саудитска Арабия на 21 юни на същото място и с Уругвай на 26 юни в Гуадалахара.

За първи път в историята в националния тим на Испания за световни финали няма футболисти на Реал Мадрид. Защитникът Дийн Хаусен бе един от кандидатите, но той бе оставен извън групата от селекционера. Халфът на Барса Фермин Лопес също няма да играе, след като получи фрактура на костица в дясното стъпало през този месец.

Полузащитникът Микел Мерино, който е играл само веднъж за Арсенал след завръщането си от контузия през януари, попадна в групата. Въпреки че наскоро също лекуваше травма, там е и халфът на Пари Сен Жермен Фабиан Руис.

Европейските шампиони се събират на лагер в събота и ще проведат контроли с Ирак на 4 юни и с Перу пет дни по-късно. Испанците не са играли отвъд осминафиналите на световни първенства от титлата си през 2010.

Групата на Испания:
вратари: Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Жоан Гарсия (Барселона);
защитници: Педро Поро (Тотнъм), Маркос Йоренте (Атлетико Мадрид), Пау Кубарси (Барселона), Марк Пубий (Атлетико Мадрид), Емерик Лапорт (Атлетик Билбао), Ерик Гарсия (Барселона), Алекс Грималдо (Байер Леверкузен), Марк Кукурея (Челси);
халфове: Родри (Манчестър Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Гави (Барселона), Педри (Барселона), Фабиан Руис (Пари Сен Жермен), Микел Мерино (Арсенал), Алекс Баена (Атлетико Мадрид);
нападатели: Дани Олмо (Барселона), Ламин Ямал (Барселона), Феран Торес (Барселона), Йереми Пино (Кристъл Палас), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Виктор Муньос (Осасуна), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад) и Борха Иглесиас (Селта).

