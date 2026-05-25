БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Четири мача разплитат окончателно възела в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Последните срещи в плейофите ще дадат отговор на въпроса кой още ще си осигури квота за Европа.

четири мача разплитат окончателно възела първа лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

ЦСКА 1948 излиза срещу гарантиралия си първа титла след 17-годишно чакане Левски. „Сините“ вече демонстрираха, че мотивацията не е загубена в редиците им след равенството 1:1 с Лудогорец в Разград и победата над ЦСКА с 2:0 на Националния стадион. Именно срещу ЦСКА 1948 пък Левски подпечата шампионската титла след 1:0 на „Герена“.

„Червените“ са втори в таблицата с 66 точки, което им гарантира европейска квота, но тя не е сигурна, защото Лудогорец има 64, а ЦСКА – 63 пункта. Тъй като ЦСКА 1948 има по-добри показатели в преките мачове срещу разградчани, то победа на Лудогорец може да се окаже недостатъчна, тъй като в Бистрица тимът на Александър Александров има нужда само от точка, за да подпечата и на практика второто място.

Вече бившите шампиони пък ще търсят задължителни три точки срещу ЦСКА, който още е в еуфория след спечелването на Купата на България в сряда след драма с дузпи срещу Локомотив Пловдив. „Армейците“ изиграха силни мачове напоследък срещу „зелените“, включително отстраняването в полуфиналите за Купата и победното 1:0 за първенство, но едва ли ще се хвърлят максимално в Разград предвид осигурената виза за Европа.

Във втората четворка пък Черно море е в полпозишън за петата позиция, която ще даде билет за бараж за Европа. Варненци паднаха тежко от Ботев Пловдив с 0:5 на „Колежа“ в последния си мач, но имат две точки преднина пред шестия Локо Пд, който е разклатен след загубения финал за Купата. Тимът на Илиан Илиев е с по-добри показатели в преките сблъсъци с Локомотив и дори равенство с Арда ще им бъде достатъчно за петото място, без значение от евентуална победа на „смърфовете“ над Ботев.

Арда на Александър Тунчев пък има вариант да бъде пети единствено ако спечели на „Тича“ и Локомотив не вземе домакинството си на градския съперник, тъй като „черно-белите“ имат точка повече от кърджалийци в подреждането. Ботев от своя страна загуби отдавна шансове за баража.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Арда #ПФК Ботев Пловдив #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА #ПФК Лудогорец #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
5
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
6
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
5
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Футбол

Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда
Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда
Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония
Чете се за: 01:22 мин.
Рилдо обяви раздялата си с Левски Рилдо обяви раздялата си с Левски
Чете се за: 03:15 мин.
Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата" Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата"
Чете се за: 02:40 мин.
Меси изправи на нокти Интер Маями Меси изправи на нокти Интер Маями
Чете се за: 00:52 мин.
Депортиво Ла Коруня обратно в Ла Лига Депортиво Ла Коруня обратно в Ла Лига
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилен трафик към София в последния почивен ден Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов
Чете се за: 05:07 мин.
Общество
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ