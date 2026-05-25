Четири мача разплитат окончателно възела в Първа лига

ЦСКА 1948 излиза срещу гарантиралия си първа титла след 17-годишно чакане Левски. „Сините“ вече демонстрираха, че мотивацията не е загубена в редиците им след равенството 1:1 с Лудогорец в Разград и победата над ЦСКА с 2:0 на Националния стадион. Именно срещу ЦСКА 1948 пък Левски подпечата шампионската титла след 1:0 на „Герена“.

„Червените“ са втори в таблицата с 66 точки, което им гарантира европейска квота, но тя не е сигурна, защото Лудогорец има 64, а ЦСКА – 63 пункта. Тъй като ЦСКА 1948 има по-добри показатели в преките мачове срещу разградчани, то победа на Лудогорец може да се окаже недостатъчна, тъй като в Бистрица тимът на Александър Александров има нужда само от точка, за да подпечата и на практика второто място.

Вече бившите шампиони пък ще търсят задължителни три точки срещу ЦСКА, който още е в еуфория след спечелването на Купата на България в сряда след драма с дузпи срещу Локомотив Пловдив. „Армейците“ изиграха силни мачове напоследък срещу „зелените“, включително отстраняването в полуфиналите за Купата и победното 1:0 за първенство, но едва ли ще се хвърлят максимално в Разград предвид осигурената виза за Европа.

Във втората четворка пък Черно море е в полпозишън за петата позиция, която ще даде билет за бараж за Европа. Варненци паднаха тежко от Ботев Пловдив с 0:5 на „Колежа“ в последния си мач, но имат две точки преднина пред шестия Локо Пд, който е разклатен след загубения финал за Купата. Тимът на Илиан Илиев е с по-добри показатели в преките сблъсъци с Локомотив и дори равенство с Арда ще им бъде достатъчно за петото място, без значение от евентуална победа на „смърфовете“ над Ботев.

Арда на Александър Тунчев пък има вариант да бъде пети единствено ако спечели на „Тича“ и Локомотив не вземе домакинството си на градския съперник, тъй като „черно-белите“ имат точка повече от кърджалийци в подреждането. Ботев от своя страна загуби отдавна шансове за баража.