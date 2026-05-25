БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Впечатляващият списък от участници в мача, който ще бъде в ефира на БНТ 3, продължава да се увеличава.

Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата"
Слушай новината

Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас. Мачът ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 3.

Дейвид Бентли

Еталон за изключителна техника, прецизни центрирания и нестандартен футболен интелект. Юноша на Арсенал, той блести най-силно в Блекбърн, преди да премине в Тотнъм, където остава в историята с феноменален гол от 35 метра в дербито на Северен Лондон. Има над 200 мача във Висшата лига и 7 срещи за Англия.

Йоргос Самарас

Олицетворение на мощта и головия нюх, Самарас оставя сериозна следа на Острова. След солиден престой в Манчестър Сити, той се превръща в легенда на Селтик, печелейки четири титли. За Гърция записва 81 мача, включително паметен гол, пратил родината му на елиминации на Мондиал 2014.

Себастиен Басонг

Символ на атлетизъм и хладнокръвие, камерунският бранител прави силно впечатление в Нюкасъл, което му носи трансфер в Тотнъм. По-късно става капитан и ключова фигура в Норич. С близо 200 мача във Висшата лига и участие на Мондиал 2010, той остава един от стабилните защитници в Англия.

Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници:

Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

#Дейвид Бентли #Себастиен Басонг #Йоргос Самарас #"Мач на надеждата" 2026 #Фондация "Стилиян Петров"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
5
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
6
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
5
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Български футбол

Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда
Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда
Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония
Чете се за: 01:22 мин.
Рилдо обяви раздялата си с Левски Рилдо обяви раздялата си с Левски
Чете се за: 03:15 мин.
Четири мача разплитат окончателно възела в Първа лига Четири мача разплитат окончателно възела в Първа лига
Чете се за: 02:40 мин.
Валентин Антов остана резерва при ценна победа на Монца за влизане в Серия А Валентин Антов остана резерва при ценна победа на Монца за влизане в Серия А
Чете се за: 00:30 мин.
Едни от най-перспективните млади футболисти в България участваха в седмото издание на „Турнира на талантите“ Едни от най-перспективните млади футболисти в България участваха в седмото издание на „Турнира на талантите“
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилен трафик към София в последния почивен ден Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов
Чете се за: 05:07 мин.
Общество
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ