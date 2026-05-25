Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата"

Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас. Мачът ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 3.

Дейвид Бентли

Еталон за изключителна техника, прецизни центрирания и нестандартен футболен интелект. Юноша на Арсенал, той блести най-силно в Блекбърн, преди да премине в Тотнъм, където остава в историята с феноменален гол от 35 метра в дербито на Северен Лондон. Има над 200 мача във Висшата лига и 7 срещи за Англия.

Йоргос Самарас

Олицетворение на мощта и головия нюх, Самарас оставя сериозна следа на Острова. След солиден престой в Манчестър Сити, той се превръща в легенда на Селтик, печелейки четири титли. За Гърция записва 81 мача, включително паметен гол, пратил родината му на елиминации на Мондиал 2014.

Себастиен Басонг

Символ на атлетизъм и хладнокръвие, камерунският бранител прави силно впечатление в Нюкасъл, което му носи трансфер в Тотнъм. По-късно става капитан и ключова фигура в Норич. С близо 200 мача във Висшата лига и участие на Мондиал 2010, той остава един от стабилните защитници в Англия.

Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници:

Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.