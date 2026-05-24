СФК Амиго Северозапад е новият шампион на България по футзал

СФК Амиго Северозапад спечели шампионската титла в Националната лига по футзал на България за сезон 2025/2026, след като постигна две победи срещу Футзал клуб Левски във финалната серия.

Финалният сблъсък предложи високо темпо, динамика и множество голови положения пред двете врати, като двата отбора демонстрираха качествен и атрактивен футзал.

В първата среща Амиго Северозапад стигна до успех след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши при резултат 2:2. Във втория двубой тимът на Делян Койчев се наложи с 2:1 в редовното време и по този начин затвори серията с 2:0 победи, без да се стига до трети мач.

Головете за новия шампион във втория финал реализираха Ивелин Кузманов и Жюлиен Бенков, а за Левски точен бе Данило Васов.

СФК Амиго Северозапад завършва сезона без нито една загуба, записвайки впечатляващ баланс от 22 победи и 1 равенство.

Като шампион на България, тимът ще представя страната ни в предварителния кръг на Шампионската лига по футзал през лятото.