Ботев (Враца) обяви привличането на Преслав Боруков

Централният нападател Преслав Боруков е най-новото попълнение в тима на Ботев Враца за предстоящия сезон, обявиха от клуба.

26-годишният футболист пристига като свободен агент от португалския Маритимо, който спечели промоция в елита. Въпреки това Боруков има ограничена роля в отбора, като записва 10 мача и общо 54 минути игрово време, без отбелязан гол през последния си сезон.

Нападателят е прекарал два периода в Маритимо от началото на 2024 година, като общият му баланс за клуба е 33 мача и 2 гола, реализирани в първата му кампания в Португалия.

Боруков е юноша на Левски и в кариерата си е играл още за Шефилд Уензди, Етър, Залаегерсег, Локомотив (Пловдив) и Арда, преди трансфера си в Маритимо от Кърджали.

През 2023 година той дебютира за мъжкия национален отбор на България, като отбеляза първия си гол срещу Черна гора в европейска квалификация. До момента има 4 участия за националния тим под ръководството на Младен Кръстаич.