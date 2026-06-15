Христо Крушарски: Локомтив винаги е бил трън в стъпалото на българския футбол

Локомотив (Пловдив) представи днес една от хазартните български компанни като нов генерален спонсор на клуба за следващите три години. Новина бе съощнена от собственика на Локомотив Христо Крушарски и изпълнителния директор на компанията Лъчезар Петров.

"Значи, при нас нещата започнаха малко на приятелска основа и се превърнаха в бизнес отношения. Мога да ви открехна малко вратата. В началото започнахме да говорим за партньорство. Впоследствие колегите решиха да влязат в часа на класния и осъществиха моята мечта, защото отдавна търся човек, който да помага. Мисля, че до два-три месеца сами ще се убедят, че трябва да влязат, без аз да ги моля", каза Христо Крушарски.

"Благодаря, че отделихте от времето си. Много благодарни, че можем да си партнираме с клуб като Локомотив Пловдив - с големи традиции и фенска маса. С това партньорство продължаваме да следваме социалната си програма. Поздравления за Христо Крушарски и хората като него, които продължават да дават пари за българския футбол. Стартирахме с приятелски разговор, с човек като него се работи бързо и лесно. Разговорите стартираха като партньорство, логичната крачка е да станем основен спонсор на клуба. След това можем да надградим. Пожелавам успех на Локомотив, за съжаление няма да можем да ги гледаме в Европа, но дано това да стене през следващия сезон", каза Лъчезар Петров.

"Аз съм малко контузен, уважиха контузията ми, днес ме изписаха от болницата и затова представяме това в София. Не че искаме да обидим Пловдив, винаги са били коректни. Локомотив винаги е бил трън в стъпалото на българския футбол. Лъчо е левскар, но аз винаги им пожелавам успех, а те падат от нас. Нашата цел винаги е била да сме в челото на българския футбол. Казах и на евентуалните партньори от Франция, че ако се забавят още малко, ще станеш шампиони и цената вече ще бъде друга", каза още Крушарски при представянето.

"Договорът го подписахме за три години. Това е оптималният период. За по-малък период няма как да реализираме това партньорство. Ще дадем всичко по силите си това, което направихме в Левски кано модел и помощ, да приложим този доказано работещ модел и в Локомотив", каза още Лъчо Петров.









