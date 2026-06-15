БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29%

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Прогнозата е, че през следващите три дни речните нива в страната ще останат без съществени изменения, като на места ще има понижения

Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29%
Слушай новината

Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29% от общия им обем, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5295,5 млн. куб. м, което представлява 81,02% от общия им обем. Язовирите с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване са с процент на запълване 92,29% от общия им обем, за резервно питейно-битово водоснабдяване - 50,93% от общия им обем, за напояване - над 68,17% от общия им обем и тези за енергетика - над 86,03% от общия им обем.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“ и „Асеновец“, а над 90% пълни са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Карагьол“, „Сопот“, „Домлян“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Предвид високите завирени обеми на по-голямата част от комплексните и значими язовири дружествата са сигнализирани за необходимостта от предприемане на своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват, с оглед предпазване от вредното въздействие на водите.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес следобед на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Утре главно в планинските райони ще има валежи и гръмотевици. В сряда и четвъртък следобед и до полунощ на места в източните и южните райони ще превали и прегърми. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево.

Днес и през следващите три дни речните нива в страната ще останат без съществени изменения, като на места ще има понижения. В резултат на очакваните валежи (16–18 юни) са възможни краткотрайни повишения на речните нива, основно в планинските части на водосборите и по някои основни реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

МОСВ напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството. МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

#92,29% #питейно-битово водостабдяване #язовири

Последвайте ни

ТОП 24

Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция
1
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
2
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
3
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
4
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
5
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
6
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Регионални

Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа тротинетка в Асеновград
Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа тротинетка в Асеновград
Възобновява се производството на ПДЧ в завода "Кроношпан"? Възобновява се производството на ПДЧ в завода "Кроношпан"?
Чете се за: 02:00 мин.
Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
След присъда за купуване на гласове: Балотаж ще реши кой ще е новият кмет на село Бата След присъда за купуване на гласове: Балотаж ще реши кой ще е новият кмет на село Бата
Чете се за: 02:47 мин.
Министърът на туризма: България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар Министърът на туризма: България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар
Чете се за: 03:27 мин.
Среща за бъдещето на ТЕЦ "Бобов дол" Среща за бъдещето на ТЕЦ "Бобов дол"
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между САЩ и Иран
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между...
Чете се за: 07:25 мин.
По света
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29%
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
5 кг златни накити за над 700 000 евро задържаха митничари на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ