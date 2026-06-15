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Севи Идриз няма да напуска Локомотив Пловдив

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Спорт
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Това обяви собственикът Христо Крушарски.

Севи Идриз няма да напуска Локомотив Пловдив
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Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски отговори на репортерски въпроси след представянето на хазартна компания за нов генерален директор на клуба. Бизнесменът обяви, че младежкият национал Севи Идриз няма да напусне "Лаута" това лято. "Той има нов договор с Локомотив, остава при нас. Така че ви моля да задавате правилните въпроси", каза той на журналистите.

"Ние сме сериозен клуб, тази година ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА. Ние имаме треньор, който е психолог, футболът е колективен спорт. Косич успя да направи от нищо нещо.", даде прогнози Крушарски за новия сезон.

"За организацията за честванията на 100-годишнината може да питате феновете. Въпреки че 95-годишнината лично аз я изнесох. Сега решиха, че аз съм кърлежът, който пречи на клуба. Ако ме поканят, ще помогна", каза още той за неразбирателството с част от публиката.

Христо Крушарски реагира остро на въпрос, че са забавени плащанията на играчите в края на сезона. "Това са ваши измишльотини, може да дрънкате колкото си искате. Всеки си знае мястото при нас - кога, защо и как. В края на сезона знаехме, че можем да се борим и за Купата и през първенството. Излязохме с чест и в двата мача", смята собственикът на клуба.

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#Първа лига 2026/2027 #Севи Идриз #ПФК Локомотив Пловдив #Христо Крушарски

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