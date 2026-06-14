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Феновете на Левски поставиха нов рекорд с абонаментните карти за сезона

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Спорт
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Над 7000 привърженици вече си осигуриха място на стадион „Георги Аспарухов“, а клубът очаква броят им да продължи да расте

Феновете на Левски поставиха нов рекорд с абонаментните карти за сезона
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Интересът към Левски продължава да расте след шампионската титла, а привържениците на „сините“ вече поставиха нов рекорд по закупени абонаментни карти за предстоящия сезон.

От клуба съобщиха, че повече от 7000 фенове вече са гарантирали мястото си на стадион „Георги Аспарухов“, като по този начин значително е надминато постижението от миналата година, когато бяха продадени близо 5600 сезонни билета.

Особено впечатляващ е броят на новите картодържатели. Според данните на клуба близо 4300 привърженици за първи път са закупили абонаментна карта, докато около 2700 са подновили своите от миналия сезон.

В Левски припомнят, че близо 2900 фенове все още имат възможност да запазят местата си от предходната кампания, като крайният срок за подновяване е 21 юни. Това дава сериозни основания за оптимизъм, че броят на продадените карти може да доближи или дори да достигне границата от 10 000.

"Вече над 7000 от вас гарантираха мястото си на стадион „Георги Аспарухов“ за новия сезон. Левски и феновете му отдавна са изпреварили със стотици обиколки всички у нас, но вече започваме да преподаваме уроци и на клубовете от целия Балкански полуостров“, написаха от клуба.

От „Герена“ поднесоха и извинения за техническите проблеми в началото на кампанията по продажба на картите, като увериха привържениците, че работят за подобряване на услугата и предотвратяване на подобни затруднения в бъдеще.

Абонаментните карти за новия сезон продължават да се продават както на касите на стадиона, така и чрез онлайн платформата на клуба.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Левски София

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