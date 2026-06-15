Ботев Пловдив се раздели с трима чужденци

"Канарчетата" започнаха с промените в състава.
Ботев Пловдив започна с промените в състава. "Канарчетата" се раздели по взаимно съгласие с трима от своите футболисти. Това Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва, съобщиха от клуба.
Мараш изигра общо 46 мача с екипа на „пловдивчани“ при двата си престоя на стадион "Христо Ботев".
Таилсон записа 14 двубоя за пловдивчани, докато Талес взе участие в едва 2 срещи на „жълто-черните“.
"ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера", написаха от клуба.
Старши треньорът Станислав Генчев обяви на старта на лятната подготовка на отбора, че клубът ще се раздели с десетима играчи през лятната пауза, като също толкова се очаква да бъдат и новите футболисти.
До момента Ботев се подсили с десния краен бранител Богдан Костов.