ЦСКА приключи с Уалус Скаршем

ЦСКА повече няма да разчита на един от своите чужденци. Част от „армейците“ повече няма да бъде Улаус Скаршем, обявиха днес официално от клуба. Норвежецът и „червените“ сложиха край на своите взаимоотношения по взаимно съгласие.

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Полузащитникът се присъедини към столичния тим през януари 2024 година. За това време той спечели веднъж Купата на България с отбора от Борисовата градина през миналия сезон. Скаршем записа 62 мача и 5 попадения във всички турнири.

„ЦСКА желае на Улаус Скаршем успехи в бъдещите предизвикателства“, написаха от клуба на своята страница в социалните мрежи.