ЦСКА приключи с Уалус Скаршем

"Армейците" повече няма да разчитат на норвежеца.
ЦСКА повече няма да разчита на един от своите чужденци. Част от „армейците“ повече няма да бъде Улаус Скаршем, обявиха днес официално от клуба. Норвежецът и „червените“ сложиха край на своите взаимоотношения по взаимно съгласие.
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Полузащитникът се присъедини към столичния тим през януари 2024 година. За това време той спечели веднъж Купата на България с отбора от Борисовата градина през миналия сезон. Скаршем записа 62 мача и 5 попадения във всички турнири.
„ЦСКА желае на Улаус Скаршем успехи в бъдещите предизвикателства“, написаха от клуба на своята страница в социалните мрежи.