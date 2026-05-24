Едни от най-перспективните млади футболисти в България участваха в седмото издание на „Турнира на талантите“

Седмото издание на „Турнира на талантите“ завърши с качествени двубои и обещаващи изяви на едни от най-перспективните млади футболисти в България. В периода 22–24 май Националната футболна база „Бояна“ отново се превърна в сцена на бъдещето на българския футбол, събирайки регионалните селекции U14 от осем зони в страната, съобщиха от Българския футболен съюз.

Турнирът е сред ключовите проекти в детско-юношеското направление на Българския футболен съюз и е част от Националната програма за развитие на млади футболисти, изградена по съвременна методика под ръководството на Лъчезар Димов – директор „Развитие на детско-юношеския футбол“ към БФС.

В рамките на три дни младите таланти демонстрираха характер, футболни качества и желание за развитие, а всяка среща предложи динамика, голове и оспорвани единоборства. В турнира участваха регионалните селекции от София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново, Стара Загора и Средец.

Програмата започна в петък с двубоите:

Бургас – София

Велико Търново – Стара Загора

Пловдив – Варна

Средец – Благоевград



В съботния ден младите футболисти изиграха нови четири интригуващи срещи:

Варна – Бургас

София – Велико Търново

Благоевград – Пловдив

Средец – Стара Загора



Финалният ден предложи още силни емоции и завърши с двубоите:

Варна – София

Велико Търново – Бургас

Стара Загора – Благоевград

Средец – Пловдив



Освен игровата практика, турнирът предостави и ценна възможност за срещи и разговори с представители на националните гарнитури. В рамките на събитието младите състезатели се срещнаха с Лъчезар Димов, както и с треньорския щаб на националния отбор на България U15 – селекционера Петър Карачоров и помощник-треньора Иво Градев.

„Турнирът на талантите“ продължава да се утвърждава като едно от най-значимите събития в детско-юношеския футбол у нас, давайки сцена за изява на бъдещите надежди на българския футбол и възможност за проследяване развитието на най-обещаващите състезатели в страната. Поздравления за всички участници, треньори и регионални селекционери за усилията, професионализма и отдадеността към развитието на младите футболни таланти!", заявиха от БФС.