Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония

Тодор Янчев обяви състава на българския национален отбор за младежи до 21-годишна възраст за предстоящата контрола срещу Северна Македония. Проверката ще се състои на 30 май (събота) на стадион „Витоша“ в Бистрица и ще стартира от 17:00 часа, като входът е свободен.

Селекционерът на българите избра 22 футболисти за срещата със северномакедонците. Ето и кои играчи повика Янчев:

Вратари:

Александър Андреев (Жирона), Стефан Смъркалев (Вердер Бремен)

Защитници:

Кристиян Пехливанов (Лече), Ивайло Видев (Ботев Пд), Мартин Георгиев (Спартак Варна), Димитър Папазов (Болоня), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Никола Нейчев (Локомотив Сф), Максимилиан Лазаров (Славия)

Полузащитници:

Иван Панков (Красава), Борис Тодоров (Славия), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Вр), Дамян Йорданов (Спартак Вн), Кристиян Бойчев (Дунав Русе)

Нападатели:

Васил Каймаканов (ЦСКА), Антон Иванов (Добруджа), Севи Идриз (Локомотив Пд), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Етър), Георги Чорбаджийски (Локомотив Пд), Борис Димитров (Монтана).