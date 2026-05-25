Депортиво Ла Коруня обратно в Ла Лига

Отборът се завръща в испанския елит.

Депортиво Ла Коруня официално си осигури завръщане в испанската Ла Лига. Това стана факт, след като галисийците победиха Реал Валядолид с 2:0 като гост в мач от предпоследния 41-ви кръг на Ла Лига 2. Воденият от Антонио Идалго състав, събра 77 точки и стана недостижим на второто място, осигуряващо директна промоция.

Така Ла Коруня се присъединява към лидера Расинг Сантандер, който също вече си гарантира участие в елита от следващия сезон. Бившият шампион на Испания (от 2000 г.) и полуфиналист в Шампионската лига, преди това игра в Ла Лига през сезон 2017/2018. Последва тежък период на финансова криза и административни проблеми, които свалиха отбора дори до трета дивизия.

#Ла Лига 2 #Ла Лига 2026/2027 #ФК Депортиво Ла Коруня

