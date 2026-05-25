Милан се срина срещу Каляри и остана извън Шампионската лига

Милан преживя кошмарен край на сезона в Серия А, след като загуби с 1:2 у дома от Каляри и пропусна място в Шампионската лига. „Росонерите“ започнаха отлично и поведоха още във втората минута чрез Алексис Салемакерс, но допуснаха обрат след два гола от корнери, реализирани от Борели и Родригес.

След ранния аванс Милан постепенно отстъпи инициативата, а Каляри изравни в 20-ата минута след статично положение. Домакините имаха възможности чрез Нкунку, Пулишич, Рабио и Леао, но не намериха втори гол. Вместо това в 57-ата минута защитата на „росонерите“ отново се пропука след корнер и Родригес направи 2:1 за гостите.

В заключителната част Милан се хвърли в атака, но остави огромни пространства и само намесите на Майк Менян предотвратиха по-тежко поражение. В 73-ата минута вратарят спаси последователно удари на Борели и Дзапа, а малко по-късно Каляри отново бе близо до трети гол.

На „Сан Сиро“ прозвучаха мощни освирквания, насочени към играчите и ръководството. Въпреки че Милан завърши сезона със 70 точки, тимът остана извън топ 4 за първи път в историята си при подобен актив. Рома и Комо си осигуриха места в Шампионската лига, докато Милан ще трябва да се задоволи с участие в Лига Европа.