БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Милан се срина срещу Каляри и остана извън Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

"Росонерите“ загубиха с 1:2 на „Сан Сиро“ и ще играят в Лига Европа след болезнен финал на сезона

Милан се срина срещу Каляри и остана извън Шампионската лига
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Милан преживя кошмарен край на сезона в Серия А, след като загуби с 1:2 у дома от Каляри и пропусна място в Шампионската лига. „Росонерите“ започнаха отлично и поведоха още във втората минута чрез Алексис Салемакерс, но допуснаха обрат след два гола от корнери, реализирани от Борели и Родригес.

След ранния аванс Милан постепенно отстъпи инициативата, а Каляри изравни в 20-ата минута след статично положение. Домакините имаха възможности чрез Нкунку, Пулишич, Рабио и Леао, но не намериха втори гол. Вместо това в 57-ата минута защитата на „росонерите“ отново се пропука след корнер и Родригес направи 2:1 за гостите.

В заключителната част Милан се хвърли в атака, но остави огромни пространства и само намесите на Майк Менян предотвратиха по-тежко поражение. В 73-ата минута вратарят спаси последователно удари на Борели и Дзапа, а малко по-късно Каляри отново бе близо до трети гол.

На „Сан Сиро“ прозвучаха мощни освирквания, насочени към играчите и ръководството. Въпреки че Милан завърши сезона със 70 точки, тимът остана извън топ 4 за първи път в историята си при подобен актив. Рома и Комо си осигуриха места в Шампионската лига, докато Милан ще трябва да се задоволи с участие в Лига Европа.

#Серия А 2025/26 #ФК Милан # Лука Модрич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград
1
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
3
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира,...
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
4
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
5
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите братя Кирил и Методий
6
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите братя...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Европейски футбол

Арсенал вдигна шампионската титла след 22 години чакане
Арсенал вдигна шампионската титла след 22 години чакане
Уест Хем изпадна от Висшата лига въпреки категорична победа над Лийдс Уест Хем изпадна от Висшата лига въпреки категорична победа над Лийдс
Чете се за: 02:35 мин.
Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг
Чете се за: 01:52 мин.
Ливърпул изпълни "лебедова песен" на Салах и Робъртсън с равенство срещу Брентфорд в последния мач за сезона Ливърпул изпълни "лебедова песен" на Салах и Робъртсън с равенство срещу Брентфорд в последния мач за сезона
Чете се за: 02:20 мин.
Избори в Реал Мадрид след 20 години пауза Избори в Реал Мадрид след 20 години пауза
Чете се за: 01:17 мин.
Бруно Фернандеш счупи рекорда за асистенции в един сезон във Висшата лига Бруно Фернандеш счупи рекорда за асистенции в един сезон във Висшата лига
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Театърът празнува: Тази вечер се връчват наградите „Аскеер“ Театърът празнува: Тази вечер се връчват наградите „Аскеер“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ "Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Часове до пробив за войната в Близкия изток? Часове до пробив за войната в Близкия изток?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Президентът Йотова: Просветата и културата не са луксозни политики,...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Историята на "Абагар" – първата българска печатна...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
МЕЧТАТА Е ФАКТ! Везенков и Олимпиакос покориха баскетболна Европа...
Чете се за: 06:07 мин.
Спорт
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ