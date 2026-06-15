Грешка на летището забави полета на Уругвай за Маями

Полетът на националния отбор на Уругвай от Мексико за Маями за първия мач на тима на Световното първенство срещу Саудитска Арабия закъсня с няколко часа заради грешка на летището, съобщиха от ФИФА, цитирана от Ройтерс.

"Заради грешка на летището в Мексико заминаването на уругвайския национален отбор от Канкун за Маями беше забавено. Самолетният превозвач се извинява за причиненото неудобство", написаха от ФИФА. Ръководният орган на световния футбол добави, че е бил в контакт с тима по време на закъснението и е работил в оператора на летището, за да се намали закъснението.

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса заяви пред репортерите, че закъснението не е причинило проблем за отбора му, докато капитанът Хосе Мария Хименес добави, че футболистите са се опитали да се не се влияят от това. "Имахме някои проблеми по време на пътуването, но успяхме да починем в хотела по-късно", каза защитникът.