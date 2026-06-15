Официално: Реал Мадрид привлече Марк Кукурея

Реал Мадрид официално обяви привличането на испанския национал Марк Кукурея от Челси. Двата клуба постигнаха споразумение за трансфера на левия защитник, който ще бъде обвързан с „кралския клуб“ за следващите шест сезона – до 30 юни 2032 година.

27-годишният Кукурея пристига на „Сантяго Бернабеу“ след силни изяви с екипа на Челси и националния отбор на Испания. Бранителят се утвърди като един от най-постоянните играчи на лондончани през последните сезони, а представянето му на международната сцена допълнително затвърди репутацията му на един от най-добрите леви защитници в Европа.

Трансферът е поредната важна стъпка в селекционната политика на Реал Мадрид, насочена към привличането на футболисти в най-добрите години от кариерата им, които могат незабавно да повишат конкуренцията и качеството в състава.

Кукурея е юноша на Барселона и премина през отборите на Ейбар, Хетафе и Брайтън, преди през 2022 година да се присъедини към Челси. След период на адаптация в английския клуб той се превърна в ключова фигура в защитната линия и един от лидерите на тима.

С привличането му Реал Мадрид подсилва левия фланг на отбраната, като Кукурея ще внесе както стабилност в дефанзивен план, така и активност при включванията в атака – качества, които се вписват отлично във философията на мадридския гранд.