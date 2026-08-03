Лийдс обърна Ливърпул след голово шоу

Българският национал Илия Груев-младши не взе участие в контролата между Лийдс и Ливърпул, тъй като продължава възстановяването си след операция на менискуса. Въпреки отсъствието му, тимът на Лийдс постигна впечатляващ обрат и победи английския гранд с 4:2 в приятелския двубой, игран на стадион „Солджър Фийлд“ в Чикаго.

Ливърпул доминираше през първата част и заслужено се оттегли на почивката с аванс от два гола. Люк Чембърс откри резултата още в седмата минута след изпълнение на корнер и асистенция на Доминик Собослай, а в 40-ата Флориан Вирц удвои след отлично подаване на Джереми Фримпонг.

След почивката обаче Лийдс коренно промени представянето си. В 60-ата минута Брендън Аарънсън се възползва от грешка на Милош Керкез и върна интригата. Само 11 минути по-късно Доминик Калвърт-Люин възстанови равенството, след като Итън Ампаду отново създаде сериозни проблеми на защитата с дълъг тъч.

Обратът стана пълен в 73-тата минута, когато Шон Лонгстаф се разписа за 3:2. В 85-ата Калвърт-Люин оформи крайното 4:2 с второто си попадение в срещата, след поредна опасна ситуация, започнала след дълъг тъч на Ампаду и разбъркване в наказателното поле на Ливърпул.