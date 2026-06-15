Милан избра Рубен Аморим

Италианският гранд Милан е направил решителна крачка към назначаването на Рубен Аморим за нов старши треньор на отбора, след като според информации от понеделник двете страни са постигнали принципно споразумение. Португалският специалист се очаква да получава по 3,5 милиона евро на сезон, като в договора са заложени и бонуси, обвързани с класиране за Шампионската лига.

„Росонерите“ са без наставник, откакто се разделиха с Масимилиано Алегри непосредствено след края на сезон 2025/26. В същия ден клубът освободи и ключови фигури от управленската структура – спортния директор Игли Таре, техническия директор Жофри Монкада и изпълнителния директор Джорджо Фурлани, което остави Милан в процес на сериозна реорганизация.

Първоначално миланският клуб водеше преговори с бившия мениджър на Манчестър Юнайтед Ралф Рангник, който беше сочен за фаворит за поста спортен директор. Според редица медии в Италия германецът е планирал да доведе начело на отбора и Оливер Гласнер.

Впоследствие обаче разговорите между Милан и Рангник се провалиха, а германският специалист предпочете да удължи договора си като селекционер на Австрия. Това автоматично сложи край и на възможността Гласнер да поеме „росонерите“.

С началото на лятната подготовка все по-близо, ръководството на Милан е ускорило процеса по избора на нов наставник и изглежда е насочило окончателно вниманието си към Аморим, който трябва да изведе отбора през сезон 2026/27.

Сред обсъжданите варианти за треньорския пост бяха още Маурисио Почетино и Арне Слот, но според последните информации именно Аморим е успял да убеди клубното ръководство и е на крачка от официално назначение на „Сан Сиро“.