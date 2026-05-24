Арсенал вдигна шампионската титла след 22 години чакане

"Топчиите“ победиха Кристъл Палас и официално вдигнаха титлата във Висшата лига, оставяйки Манчестър Сити на седем точки зад себе си

Арсенал триумфира с титлата във Висшата лига за първи път от 2004 година насам, след като победи Кристъл Палас с 2:1 в последния кръг на сезона. Тимът на Микел Артета сложи край на 22-годишното чакане и завърши кампанията със седем точки аванс пред втория Манчестър Сити.

"Топчиите“ подходиха уверено в решителния двубой и демонстрираха характер, за да стигнат до успеха, който им гарантира златните медали. След последния съдийски сигнал играчи, треньорски щаб и фенове отпразнуваха един от най-значимите моменти в съвременната история на клуба, а отборът официално получи шампионския трофей.

Мениджърът Микел Артета бе в основата на възраждането на Арсенал, като изгради млад и амбициозен състав, който през последните години неизменно бе сред претендентите и този път успя да стигне до върха. Испанецът подчерта след мача, че успехът е резултат от "изключителна отдаденост и смелост“ през целия сезон.

Ключова роля за триумфа изиграха лидери като Деклан Райс и Букайо Сака, които не скриха емоциите си след спечелването на титлата. Играчите признаха, че вътрешното единство и ключови разговори в съблекалнята са помогнали на отбора да преодолее напрежението в решителните моменти от сезона.

Триумфът бележи нова ера за Арсенал, който след години на колебания и близки пропуски отново се утвърди като водеща сила в английския футбол. В клуба вече гледат напред с още по-големи амбиции, включително и атака на дубъл през настоящата кампания.


#Висша лига 2025/26 #ФК Арсенал

Милан се срина срещу Каляри и остана извън Шампионската лига
Милан се срина срещу Каляри и остана извън Шампионската лига
Уест Хем изпадна от Висшата лига въпреки категорична победа над Лийдс
Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг
Ливърпул изпълни "лебедова песен" на Салах и Робъртсън с равенство срещу Брентфорд в последния мач за сезона
Избори в Реал Мадрид след 20 години пауза
Бруно Фернандеш счупи рекорда за асистенции в един сезон във Висшата лига
