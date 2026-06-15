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Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 03:42 мин.
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Снимка: БТА
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Актрисата Ан Шедийн, най-известна с ролята си на Кейт Танър в популярния сериал „Алф“ от края на 80-те години, е починала на 77-годишна възраст.

„С най-тежки сърца споделяме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, брилянтно чувство за хумор, обич към семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Тръмп, страст към пазаруването на вещи втора употреба и любов към добрите истории. Съкрушени сме без нея. Обичахме я безкрайно много, както и всички, които я познаваха“, се казва в публикация на официалната ѝ страница във „Фейсбук“.

Новината беше потвърдена и от нейния агент Том Маркли, президент и главен изпълнителен директор на агенция „Метрополитън Талънт“.

Ан Шедийн е родена като ЛуАн Рут Шедийн на 8 януари 1949 г. и израства във ферма край Портланд, щата Орегон. В интервю за „Вашингтон пост“ тя разказва, че започнала да играе още на шестгодишна възраст „с чайници и цветя“, а по-късно вземала уроци по актьорско майсторство в Гражданския театър на Портланд. Играла е в местни театрални постановки на Хаваите, учила е в Портландския държавен университет и колежа „Форт Райт“ в Спокейн, преди да се премести в Ню Йорк и да започне професионална актьорска кариера.

Преди „Алф“ Шедийн участва в сериали като „Хартиени кукли“, „Спешно отделение!“ и „Саймън и Саймън“.

В „Алф“ тя играе Кейт Танър – майката в семейство от предградията на Калифорния, което приютява остроумния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 г. до март 1990 г. и дава началото на няколко продължения, включително анимационна версия.

„Когато се появи „Алф“, беше поредният сезон на кастинги за пилотни епизоди. Четях сценарии и почти приех една роля, но се отказах в последния момент. После прочетох сценария на „Алф“. Казах си: „Това е смешно. Кара ме да се смея.“ Срещнах хората зад проекта, срещнах и Алф, и все повече се убеждавах, че искам да участвам. Това малко извънземно ме разсмиваше“, разказва актрисата.


По-късно тя признава пред списание „Пийпъл“, че работата по сериала е била „технически кошмар – изключително бавна, гореща и досадна“.

„Ако имаше сцена с Алф, тя отнемаше цяла вечност. Заснемането на 30-минутен епизод отнемаше между 20 и 25 часа. Някои от актьорите имаха труден характер. Цялото нещо беше едно голямо дисфункционално семейство“, споделя Шийдийн.

Актрисата е женена за съпруга си Кристофър Барет 55 години.

Семейството призовава вместо цветя да бъдат правени дарения за благотворителната организация „Хабитат фор Хюманити“.


#роля на майката #Ан Шедийн #сериал "Алф" #починала #актриса

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