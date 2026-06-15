След спецакцията в кв. "Ботунец" в София: Прокуратурата повдигна обвинение на двама за изнудване и заплахи

Прокуратурата повдигна обвинение на двама за изнудване и заплахи. Това стана ясно по време на брифинг на заместник градският прокурор на София Десислава Петрова, говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев, и.д. директор на СДВР - главен комисар Николай Пелтеков и директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков във връзка със съвместна акция, реализирана в кв. Ботунец" в София в неделя, 14 юни 2026 г.

От прокуратурата уточниха, че работата им със СДВР и ГДБОП по случая продължава и към момента и буквално се работи "денонощно".

"По двете дела са привлечени две лица към наказателна отговорност и са задържани за 72 часа. За тях наблюдаващият прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства, че са изнудвали хора, заплашвайки ги с тежки телесни повреди, включително са отправени закани, че те имат хора навсякъде и тоест са едва ли не недосегаеми. Не са недосегаеми", обясни заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тя обясни, че единият от тях има обвинение за противозаконно лишаване от свобода на момиче , което е ползвано за сексуална експлоатация за повече от 7 денонощия.

"Престъпленията са тежки, наказанията, които могат да получат за тях са съответно до 10,12 години", каза още Петрова.

Тя обясни, че по отношение на други лица, които са съпричастни към групата, в СГП има и други дела. По едно от тях се провежда разследване от ГДБОП. Двамата души, които са привлечени към наказателна отговорност днес, се разследват от СДВР, уточни още тя.

"Също така под наш надзор и ръководство е друго дело за организирана престъпна група, по което има шестима привлечени към наказателна отговорност. На тях са назначени данъчни ревизии с оглед установяване на имотното им състояние предвид високите доходи, които те демонстрират публично", обясни Десислава Петрова.

Подчерта, че работата по всички тези дела продължава. Доста агресивна престъпна дейност разкриват лицата, безспорно спрямо тях трябва да се работи постоянно.

"Да се извършва превенция, профилактика, когато има доказателства и да се докладват на съответната прокуратура", каза още тя.

В Софийска градска прокуратура са докладвани няколко досъдебни производства, добави говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

"По досъдебните производства към момента са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления - трафик на хора, има престъпления свързани с нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпление системно даване на помещение за развратно поведение. Шестимата са задържани за 72 часа", добави Николаев.

Предстои да им бъде поискана мярка задържане под стража. По думите му лицата са с криминално минало, някои осъждани. Работата по случая продължава и може кръгът на задържаните да стане повече.