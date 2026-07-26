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Навършват се 145 години от създаването на жандармерията в България

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Министър Демерджиев: Жандармерията винаги е била символ на силата на държавата

Навършват се 145 години от създаването на жандармерията в България
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През годините българската жандармерия е била реформирана, преструктурирана и възстановявана, но винаги е била символ на достойно изпълнение на задълженията. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на тържество, с което бе отбелязана 145-годишнината от създаването на жандармерията у нас, съобщиха от МВР.

„Вашата структура винаги е била символ на силата на държавата. Сила, която е защита за тези, които са обект на посегателства, но е и юмрук, който се стоварва върху дръзналите да предизвикат държавните институции и да нарушават закона. И до днес черната униформа символизира достойнство и чест. Носете я по този начин! Не позволявайте да преминавате границата, а нашата граница е Законът, трябва да го следваме и да го утвърждаваме“, добави още министър Демерджиев.

Въпреки трансформациите, през тези 145 години, едно остава непроменено за цялото време на нашето съществуване – жандармерията никога не е изневерявала на своята мисия да служи на гражданите и държавата, отбеляза директорът на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Петър Антиев.

"Наследници сме на богата традиция, но сме и част от една модерна, високотехнологична и динамичноразвиваща се система за сигурност, която непрекъснато обогатяваме", добави още той.

Българският патриарх Даниил освети нов параклис в двора на жандармерията, посветен на св. Архангел Михаил, считан за покровител на служителите на МВР.

„Не е по силите на един човек да се изправи и реши голям проблем, но когато до себе си има Божията помощ, колкото и нерешими да изглеждат нещата, всичко се променя. Нека имате Божията помощ и наставленията на вашия покровител св. архангел Михаил“, каза патриархът.

Параклисът е изграден изцяло с дарения от служители на жандармерията. Градежът бе започнат преди година след получена благословия. Зографисването е дело на иконографа Георги Панайотов.

26 юли бе обявен и за Ден на отворените врати. Родители и техните деца посетиха двора на жандармерията, присъстваха на демонстрации, а по-големите деца можеха да участват в турнир по стрелба с въздушно оръжие, като всеки, престрашил се да се пробва, получи и медал.

Жандармерията в България е създадена с Указ на княз Александър I Батенберг на 26 юли 1881 година. През годините тя е била преструктурирана, закривана и възстановявана. Днес е част от Министерството на вътрешните работи.

СНИМКИ:МВР

#145 години жандармерия #партиарх Даниил #нов параклис #Иван Демерджиев #ден на отворените врати

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