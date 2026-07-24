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Над 250 000 къса цигари задържаха митничари в Русе

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250 000 къса цигари задържаха митничари русе
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Над 250 000 къса цигари задържаха митническите служители на Териториална дирекция Митница Русе при две проверки на товарни автомобили, съобщиха от институцията.

Митнически инспектори от сектор „Борба с наркотрафика – Видин“ на Териториална дирекция Митница Русе са спрели за проверка товарна композиция в района на околовръстния път на Видин на 22 юли. Водачът И.З. представил товарителница, според която превозвал хладилници от България за Нидерландия. Композицията била съпроводена до Митническо бюро - Видин, където при извършено рентгеново сканиране били установени нехарактерни плътности. При последвалия физически контрол, след отваряне на товарното помещение, митническите инспектори открили кашони, съдържащи стекове цигари.

В присъствието на разследващ митнически инспектор били иззети 240 000 къса цигари (12 000 кутии) от две различни марки с турски акцизен бандерол. Общата пазарна стойност на иззетите цигари възлиза на 45 650 евро, а размерът на избегнатия и незаплатен акциз е 27 120 евро.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.З. е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои Районна прокуратура – Видин да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Ден по-рано митническите служители на Териториална дирекция Митница Русе са задържали 12 620 къса цигари (631 кутии) цигари при рутинна пътна проверка на тежкотоварен автомобил на главен път Е79 Монтана – Видин. Превозното средство с турски регистрационни номера било селектирано за проверка по метода „анализ на риска“. При извършения физически контрол на различни места в кабината, двигателния отсек и товарното ремарке били открити цигари без български акцизен бандерол. Общата пазарна стойност на иззетите цигари е 2 713,30 евро, а размерът на избегнатия и незаплатен акциз е 1 426,06 евро. Водачът на превозното средство – турският гражданин К.О., е привлечен в качеството на обвиняем. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Видин се извършват действия по разследване по две досъдебни производства, образувани за държане на акцизни стоки без бандерол в случаите, когато такъв се изисква по закон.

#250 000 къса цигари #митничари в Русе #задържани #контрабанда

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