БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антонио Конте приключи с Наполи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Специалистът напусна тима от Неапол след края на сезона в Серия А.

Антонио Конте приключи с Наполи
Слушай новината

Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска клуба след края на сезона. Воденият от него състав спечели последния си мач в Серия А срещу Удинезе с 1:0.

Преди месец се обадих на президента, без да искам нищо, а и той не ми каза нищо. Казах му, че усещам как нашият проект е към своя край и няма промяна в плановете. Взех това решение, защото се провалих в едно нещо в Неапол: не успях да донеса сплотеност в средата, а така е трудно да се конкурираш с останалите.

Видях твърде много спорове, но Наполи се нуждае от сериозни хора. Тези хора трябва да бъдат отстранени, защото са вредни. Аз се провалих, защото не сплотих средата, така че мога само да вдигна ръце. Поех отговорност, но осъзнах, че някои неща не могат да бъдат променени. Беше чест за мен. Благодаря на президента и на феновете, които ме разбраха“, започна Конте.

Специалистът говори и за бъдещето си, след като е свързван с работа в националния отбор на Италия. „Помня какво казах за националния отбор. Бях много ясен. Казах, че ако бях президент на федерацията, бих обмислил кандидатурата на Конте. Появи се и името на Гуардиола. Готова ли е италианската федерация да има топ треньор? В момента няма нищо. Разполагат ли със средствата да наемат Гуардиола? Аз бих бил първият, който ще каже, че той трябва да бъде нает, но има ли ги парите? Всички треньорски постове вече са заети. Може би ще си почина и ще посетя Аурелио в Лос Анджелис за Световното първенство“, завърши италианецът.

#Серия А 2025/26 #ФК Наполи #Антонио Конте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
6
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Европейски футбол

Депортиво Ла Коруня обратно в Ла Лига
Депортиво Ла Коруня обратно в Ла Лига
Валентин Антов остана резерва при ценна победа на Монца за влизане в Серия А Валентин Антов остана резерва при ценна победа на Монца за влизане в Серия А
Чете се за: 00:30 мин.
Милан се срина срещу Каляри и остана извън Шампионската лига Милан се срина срещу Каляри и остана извън Шампионската лига
Чете се за: 01:45 мин.
Арсенал вдигна шампионската титла след 22 години чакане Арсенал вдигна шампионската титла след 22 години чакане
Чете се за: 02:05 мин.
Уест Хем изпадна от Висшата лига въпреки категорична победа над Лийдс Уест Хем изпадна от Висшата лига въпреки категорична победа над Лийдс
Чете се за: 02:35 мин.
Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Засилен трафик към София в последния почивен ден
Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“: Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“: Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото...
Чете се за: 01:05 мин.
Регионални
По повод 24 май: Наградиха кореспондента на БНТ в Смолян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ