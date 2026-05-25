Антонио Конте приключи с Наполи

Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска клуба след края на сезона. Воденият от него състав спечели последния си мач в Серия А срещу Удинезе с 1:0.

„Преди месец се обадих на президента, без да искам нищо, а и той не ми каза нищо. Казах му, че усещам как нашият проект е към своя край и няма промяна в плановете. Взех това решение, защото се провалих в едно нещо в Неапол: не успях да донеса сплотеност в средата, а така е трудно да се конкурираш с останалите.

Видях твърде много спорове, но Наполи се нуждае от сериозни хора. Тези хора трябва да бъдат отстранени, защото са вредни. Аз се провалих, защото не сплотих средата, така че мога само да вдигна ръце. Поех отговорност, но осъзнах, че някои неща не могат да бъдат променени. Беше чест за мен. Благодаря на президента и на феновете, които ме разбраха“, започна Конте.

Специалистът говори и за бъдещето си, след като е свързван с работа в националния отбор на Италия. „Помня какво казах за националния отбор. Бях много ясен. Казах, че ако бях президент на федерацията, бих обмислил кандидатурата на Конте. Появи се и името на Гуардиола. Готова ли е италианската федерация да има топ треньор? В момента няма нищо. Разполагат ли със средствата да наемат Гуардиола? Аз бих бил първият, който ще каже, че той трябва да бъде нает, но има ли ги парите? Всички треньорски постове вече са заети. Може би ще си почина и ще посетя Аурелио в Лос Анджелис за Световното първенство“, завърши италианецът.