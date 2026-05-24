БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историята на "Абагар" – първата българска...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 02:05 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Жоао Палиня донесе спасителната победа за "шпорите“, които избегнаха изпадането и оставиха Уест Хем под чертата

Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг
Слушай новината

Тотнъм запази мястото си във Висшата лига след драматична победа с 1:0 над Евертън в последния кръг на сезона. Единственото попадение в срещата реализира Жоао Палиня в края на първото полувреме, а успехът се оказа достатъчен, за да гарантира оцеляването на "шпорите“ в елита.

Лондончани започнаха предпазливо, но постепенно наложиха контрол и стигнаха до решаващия момент в 43-ата минута. Палиня бе най-съобразителен в наказателното поле и отбеляза, след като при първия си опит срещна гредата. Попадението предизвика бурни емоции както на трибуните, така и край тъчлинията, където мениджърът Роберто Де Дзерби реагира бурно.

През второто полувреме домакините контролираха темпото, докато Евертън така и не успя да създаде сериозни опасности пред вратата на Антонин Кински. Гостите отправиха първия си точен удар едва в заключителните минути, когато изходът от двубоя вече изглеждаше предрешен.

С успеха Тотнъм завърши на 17-о място и се спаси от изпадане, изпреварвайки Уест Хем с две точки, въпреки победата на "чуковете“ над Лийдс. За "шпорите“ това бе едва трета домакинска победа през сезона, но тя се оказа най-ценната.

За Евертън двубоят бе без особено значение в класирането, като тимът приключва кампанията на 13-а позиция. Срещата бе белязана и от емоционалното сбогуване на дългогодишния капитан Шеймъс Коулман, който изигра последния си мач за клуба.

#Висша лига 2025/26 #ФК Евертън #ФК Тотнъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
1
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград
2
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
4
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира,...
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
5
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите братя Кирил и Методий
6
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите братя...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Европейски футбол

Ливърпул изпълни "лебедова песен" на Салах и Робъртсън с равенство срещу Брентфорд в последния мач за сезона
Ливърпул изпълни "лебедова песен" на Салах и Робъртсън с равенство срещу Брентфорд в последния мач за сезона
Избори в Реал Мадрид след 20 години пауза Избори в Реал Мадрид след 20 години пауза
Чете се за: 01:17 мин.
Бруно Фернандеш счупи рекорда за асистенции в един сезон във Висшата лига Бруно Фернандеш счупи рекорда за асистенции в един сезон във Висшата лига
Чете се за: 00:52 мин.
Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в мача за Суперкупата на Германия Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в мача за Суперкупата на Германия
Чете се за: 01:07 мин.
Аякс си осигури участие в Лигата на конференциите Аякс си осигури участие в Лигата на конференциите
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 Гледайте европейското първенство по Socca 6
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ "Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Часове до пробив за войната в Близкия изток? Часове до пробив за войната в Близкия изток?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Президентът Йотова: Просветата и културата не са луксозни политики,...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Историята на "Абагар" – първата българска печатна...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ