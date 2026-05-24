Тотнъм оцеля във Висшата лига след минимален успех над Евертън в последния кръг

Тотнъм запази мястото си във Висшата лига след драматична победа с 1:0 над Евертън в последния кръг на сезона. Единственото попадение в срещата реализира Жоао Палиня в края на първото полувреме, а успехът се оказа достатъчен, за да гарантира оцеляването на "шпорите“ в елита.

Лондончани започнаха предпазливо, но постепенно наложиха контрол и стигнаха до решаващия момент в 43-ата минута. Палиня бе най-съобразителен в наказателното поле и отбеляза, след като при първия си опит срещна гредата. Попадението предизвика бурни емоции както на трибуните, така и край тъчлинията, където мениджърът Роберто Де Дзерби реагира бурно.

През второто полувреме домакините контролираха темпото, докато Евертън така и не успя да създаде сериозни опасности пред вратата на Антонин Кински. Гостите отправиха първия си точен удар едва в заключителните минути, когато изходът от двубоя вече изглеждаше предрешен.

С успеха Тотнъм завърши на 17-о място и се спаси от изпадане, изпреварвайки Уест Хем с две точки, въпреки победата на "чуковете“ над Лийдс. За "шпорите“ това бе едва трета домакинска победа през сезона, но тя се оказа най-ценната.

За Евертън двубоят бе без особено значение в класирането, като тимът приключва кампанията на 13-а позиция. Срещата бе белязана и от емоционалното сбогуване на дългогодишния капитан Шеймъс Коулман, който изигра последния си мач за клуба.