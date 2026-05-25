БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рилдо обяви раздялата си с Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Наемът на бразилеца в състава на "сините" изтече.

Рилдо обяви раздялата си с Левски
Снимка: БТА
Слушай новината

Крилото на Левски Рилдо публикува пост в социалните мрежи, с който той обяви раздялата си с клуба. Бразилецът се връща в отбора, който държи правата му – Санта Клара, след като договорът му за наем на “Герена” изтече.

„Аз избрах да дойда в Левски. Беше послушание към Бог да дойда в България. В професионален и личен план това беше много труден и предизвикателен сезон. Както всеки футболист има проблеми, така и аз имах някои и смятам, че е важно да споделя и да покажа, че животът ни има много хубави неща, но има и страна, която често не се показва.

През тази година с мен беше един дискомфорт заради удар в тибията, който получих в мач от българското първенство, и вследствие на това много пъти губех увереност в себе си. Месеци наред живях с болка и предпочитах ден след ден да се опитвам да я преодолея и да бъда силен, но беше сложно.

Моето семейство и най-близките ми хора знаят през какво преминах с ежедневната болка. Моят приятел Фабио Соуза, който беше с мен за добър период тук, в България, може да разкаже за жертвите… Хората в клуба знаеха малка част. Опитвах се да издържа максимално, защото знаех какви са очакванията и знаех, че трябва да се подобря, което много пъти не беше възможно.

Да извадиш наяве нещо толкова лично винаги е много трудно, но в началото на тази година загубихме дете в началото на бременността на Флавия, което очаквахме много. И това, което и без това не беше лесно, стана още по-сложно, далеч от хората, които обичаме, и практически сами в държава, в която езикът е напълно различен. Бяхме силни. Мислех да напусна кораба, въпреки че знаех, че Бог е там. Той се погрижи за нас и имаме увереността, че в близко бъдеще ще ни благослови с друго дете, защото Му се доверяваме и вярваме в Неговото слово.

В крайна сметка, въпреки всички трудности, този сезон ще остане белязан в живота ни. Този клуб и хората, които срещнахме тук, и които днес мога да нарека приятели…

Да завърша с толкова важна титла, която бележи поколение, което не беше виждало тази национална титла от 17 години, остава в историята на клуба и в моята.

Благодаря Ти, Боже, за всичко. Благодаря ви, сини“, написа Рилдо на своя официален профил в социалните мрежи.

#Рилдо #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
5
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
6
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
5
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Футбол

Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда
Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда
Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония Тодор Янчев обяви състава на България U21 за контролата със Северна Македония
Чете се за: 01:22 мин.
Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата" Още три звезди от Висшата лига ще бъдат част от "Мача на надеждата"
Чете се за: 02:40 мин.
Четири мача разплитат окончателно възела в Първа лига Четири мача разплитат окончателно възела в Първа лига
Чете се за: 02:40 мин.
Меси изправи на нокти Интер Маями Меси изправи на нокти Интер Маями
Чете се за: 00:52 мин.
Депортиво Ла Коруня обратно в Ла Лига Депортиво Ла Коруня обратно в Ла Лига
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилен трафик към София в последния почивен ден Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов
Чете се за: 05:07 мин.
Общество
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ