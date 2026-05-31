Арсенал събра стотици хиляди на шампионски парад в Лондон

Стотици хиляди фенове на Арсенал изпълниха улиците на Лондон, за да отпразнуват дългоочакваната шампионска титла на любимия си отбор. „Топчиите“ триумфираха във Висшата лига за първи път от 22 години, а празненствата в английската столица се превърнаха в истински футболен фестивал.

Шампионският парад премина по осемкилометров маршрут през квартал Ислингтън в северната част на Лондон. Играчите и треньорският щаб потеглиха от стадион „Емирейтс“ около 15:00 часа местно време, като демонстрираха трофея пред огромното множество, събрало се по улиците.

За шествието бяха осигурени четири автобуса. В първия се намираха футболистите от мъжкия състав, които показваха шампионската купа на привържениците. Вторият бе предназначен за треньорския екип и служителите на клуба, а третият превозваше дамския тим на Арсенал, който по-рано през годината спечели Купата на шампионите на ФИФА. В последния автобус пътуваха избрани фенове и членове на клуба.

Празненствата започнаха по-малко от денонощие след загубата на Арсенал от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига след изпълнение на дузпи. Това обаче не помрачи настроението на привържениците, които излязоха масово, за да отбележат историческия успех във вътрешното първенство.

По предварителни оценки около половин милион души са се включили в честванията. За сигурността на събитието се грижеха над 500 полицейски служители, разположени по маршрута на парада и в района на Ислингтън.

Шампионската обиколка завърши на стадион „Емирейтс“, където феновете продължиха празненствата заедно със своите любимци.