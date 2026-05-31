БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал събра стотици хиляди на шампионски парад в Лондон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Празненствата започнаха по-малко от денонощие след загубата на Арсенал от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига след изпълнение на дузпи.

Арсенал
Снимка: БТА
Слушай новината

Стотици хиляди фенове на Арсенал изпълниха улиците на Лондон, за да отпразнуват дългоочакваната шампионска титла на любимия си отбор. „Топчиите“ триумфираха във Висшата лига за първи път от 22 години, а празненствата в английската столица се превърнаха в истински футболен фестивал.

Шампионският парад премина по осемкилометров маршрут през квартал Ислингтън в северната част на Лондон. Играчите и треньорският щаб потеглиха от стадион „Емирейтс“ около 15:00 часа местно време, като демонстрираха трофея пред огромното множество, събрало се по улиците.

За шествието бяха осигурени четири автобуса. В първия се намираха футболистите от мъжкия състав, които показваха шампионската купа на привържениците. Вторият бе предназначен за треньорския екип и служителите на клуба, а третият превозваше дамския тим на Арсенал, който по-рано през годината спечели Купата на шампионите на ФИФА. В последния автобус пътуваха избрани фенове и членове на клуба.

Празненствата започнаха по-малко от денонощие след загубата на Арсенал от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига след изпълнение на дузпи. Това обаче не помрачи настроението на привържениците, които излязоха масово, за да отбележат историческия успех във вътрешното първенство.

По предварителни оценки около половин милион души са се включили в честванията. За сигурността на събитието се грижеха над 500 полицейски служители, разположени по маршрута на парада и в района на Ислингтън.

Шампионската обиколка завърши на стадион „Емирейтс“, където феновете продължиха празненствата заедно със своите любимци.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
1
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
2
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
5
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Европейски футбол

Иван Турицов започва ново предизвикателство в Грузия
Иван Турицов започва ново предизвикателство в Грузия
Деклан Райс: Всички сме съкрушени Деклан Райс: Всички сме съкрушени
Чете се за: 03:22 мин.
Витиня: Сега можем да кажем, че сме най-добрите в Европа Витиня: Сега можем да кажем, че сме най-добрите в Европа
Чете се за: 01:02 мин.
Микел Артета: Болката е смесена с гордост Микел Артета: Болката е смесена с гордост
Чете се за: 03:20 мин.
Луис Енрике: Първата титла винаги е историческа, втората те прави по-силен Луис Енрике: Първата титла винаги е историческа, втората те прави по-силен
Чете се за: 03:07 мин.
Националите по минифутбол завършиха наравно 3:3 с Чехия Националите по минифутбол завършиха наравно 3:3 с Чехия
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
На Петдесетница: Патриарх Даниил отслужи литургия в "Св....
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ