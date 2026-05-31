Иван Турицов започва ново предизвикателство в Грузия

Българският национал Иван Турицов официално продължава кариерата си в грузинския Динамо Батуми. Новината беше потвърдена от клуба, който обяви привличането на десния защитник с дългосрочен договор до края на 2029 година.

Турицов пристига в Грузия като свободен агент след престоя си в ЦСКА, където бе сред основните фигури в състава и носеше капитанската лента. В последния си сезон с "червените“ той помогна на отбора да спечели Купата на България.

След преминаването на медицинските прегледи бранителят подписа контракта си и не скри задоволството си от новата стъпка в кариерата си.

"Току-що подписах договора и съм наистина щастлив, че съм тук. Мотивиран съм да използвам максимално тази нова възможност и нямам търпение да започна да играя“, заяви Турицов.

От ръководството на Динамо Батуми разкриха, че интересът към българския национал не е от скоро. Ръководителят на футболната стратегия на клуба Зураб Тигишвили обясни, че грузинците са следили развитието на защитника в продължение на няколко месеца.

"Работихме по привличането на Иван Турицов от доста време. Той има сериозен опит както на клубно, така и на международно ниво. Бил е капитан на ЦСКА и е национал на България. Убедени сме, че неговите качества и лидерство ще помогнат за постигането на целите ни“, коментира Тигишвили.

С трансфера си в Динамо Батуми Турицов става поредният български футболист, който ще опита да остави следа в грузинското първенство, а пред него стои възможността да се бори и за участие в европейските клубни турнири.