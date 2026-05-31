Луис Енрике: Първата титла винаги е историческа, втората те прави по-силен

Когато някой наистина се наслаждава на това, което прави, не се усеща като работа, заяви треньорът на ПСЖ след триумфа в Шампионската лига.

Луис Енрике: Първата титла винаги е историческа, втората те прави по-силен
Луис Енрике определи втория пореден триумф на Пари Сен Жермен в Шампионската лига като още по-голям от миналогодишния. Французите оцеляха срещу Арсенал с 4:3 след дузпи (1:1 в редовното време) на финала на „Пушкаш Арена“ в Будапеща. Испанецът отдаде заслуженото и на англичаните.

Още по-голямо е, защото знаехме за трудностите да играем срещу Арсенал. И сега за нас като отбор и град е невероятно да го спечелим“, започна той.

Мисля, че го заслужихме през сезона, дори финалът да беше наистина оспорван“, каза още наставникът за успеха на парижани, които се превърнаха в първия отбор, които защитиха трофея след Реал Мадрид.

„Беше много трудно и трудно. Поздравления за Арсенал, беше много трудно. Играха страхотно. Нормално е. Опитват се да водят мача във фази, които предварително са планирали. Ясно е, силни са. Ние се опитахме да контролираме топката и да пресираме. Спечелихме титлата. Емоциите, които са в мене, смесени са – умора и радост“.

След като се нареди до икони на треньорската професия във футбола като Гуардиола, Боб Пейсли, Карло Анчелоти, някои казаха, че вече има легендарен статут и вероятно би трябвало да го смятат за легенда на футбола. „Аз легенда? Не ме интересува. Интересуват ме други неща, а именно как да сме още по-добри и да намалим грешките“.

"Виждал съм само Реал Мадрид да прави нещо подобно преди, така че не знам какво е усещането. Първата титла винаги е историческа. Втората те прави по-силен."

"Париж и ПСЖ трябваше да се присъединят към групата на най-добрите клубове, а сега не искаме да я напуснем. Искаме да останем там, като продължим да се идентифицираме чрез стил на игра, който хората обичат да гледат.Нужен беше огромен обем от работа, но в момента нещата вървят в нашия план в Париж и понякога това помага. Когато някой наистина се наслаждава на това, което прави, не се усеща като работа."

"Всъщност трябва да кажа на тези играчи да спрат тренировките. Този отбор ще се състезава отново догодина, а нивото ще бъде изключително високо. Когато обичаш това, което правиш, нищо не е трудно“, завърши Енрике, който подобно на Жозе Моуриньо и Пеп Гуардиола се превърна в един от определящите тенденциите мениджъри на своето поколение.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #Луис Енрике

