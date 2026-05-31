Витиня: Сега можем да кажем, че сме най-добрите в Европа

Халфът на ПСЖ Витиня коментира победата над Арсенал (1:1, 4:3 след дузпи) във финала на Шампионската лига.

„Мисля, че това беше може би най-важният мач за сезона и всички бяха готови да се борят. Да завършим сезона по този начин е най-голямата мечта – втора титла в Шампионската лига подред. Толкова съм горд, всички са горди, Париж е горд, нашите семейства са горди. Днес можем да кажем, че сме най-добрите в Европа. Наслаждаваме се да играем в този отбор. Всички сме скромни и това те кара да искаш да дадеш повече. Но сега просто искаме да празнуваме с жителите на Париж“, цитиран е 26-годишният португалец на уебсайта на УЕФА.

Витиня беше обявен за играч на мача във финала на Шампионската лига.