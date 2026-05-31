Микел Артета: Болката е смесена с гордост

Микел Артета бе със смесени чувства след драмата, при която Арсенал остана на крачка от трофея в Шампионската лига. Англичаните преклониха глава срещу Пари Сен Жермен с 3:4 след дузпи (1:1 в редовното време) на финала на „Пушкаш Арена“ в Будапеща. Мениджърът на „артилеристите“ отбеляза, че загубата е трудна за приемане.

„Много е трудно да се приеме. Когато играеш толкова стабилно и накрая изгубиш трофея при дузпите, това е тежко”, започна той.

„Прегледах го отново и лесно може да бъде дузпа. Реферът взе това решение, взе друго при Москера и това е трудно“, обясни испанецът относно не отсъдената дузпа срещу Нони Мадуеке.

„Болка - това е. Когато си толкова близо в състезанието, а днес си на няколко дузпи от спечелването на най-голямото клубно футболно състезание, така трябва да се чувстваме, но болката е смесена с гордост. Това, което казах на играчите и щаба, е, че дори да им кажа милион пъти „благодаря“, това няма да е достатъчно. Не е защото спечелихме Висшата лига, нито защото играхме финала за Купата на лигата, нито защото играхме финала на Шампионската лига по начина, по който го направихме. Заради радостта и моментите, които преживяхме заедно всеки ден, и това е над всичко друго“, заяви наставникът.

Веднага след това дойде и въпросът дали скоро Арсенал отново ще стигне до финалния мач за европейската корона. „Не знам, ще трябва да го заслужим. Същият прогрес, който имахме през последните няколко години, ще трябва да го направим отново, а нивото се повишава всеки сезон. Имахме невероятно пътешествие. Не сме загубили нито един мач в турнира, но реалността е, че когато нещо трябваше да се случи по наш начин, особено в наказателните полета с дузпата, която беше отсъдена срещу Москера, дузпата за Мадуеке и дузпите, тези разлики не бяха в наша полза“.

Имаше и въпрос за това как са избрани изпълнителите на дузпите, като Артета обясни, че Габриел Магаляеш сам е поискал да бие петата.