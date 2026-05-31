Деклан Райс: Всички сме съкрушени

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс бе разочарован, но похвали своите съотборници за себе раздаването при загубата от Пари Сен Жермен (1:1, 3:4 след дузпи) на финала на Шампионската лига.

„Опустошително е да загубиш финала на Шампионската лига след дузпи. Опитахме се да погледнем по-голямата картина, да погледнем назад към това колко далеч сме стигнали като отбор. Беше невероятен сезон, а това беше нашият 63-ти мач. Дадохме всичко от себе си, а при изпълнение на дузпи е лотария - или печелиш, или губиш. Дори най-добрите отбори в историята са губили след дузпи. Губим заедно и печелим заедно. Толкова се гордея с този отбор и тези момчета. Какъв сезон! Беше невероятен и не мога да намеря думи, за да похваля всички", започна англичанинът.

"Очевидно съм съсипан, но се опитвам да поставя нещата в перспектива: спомнете си откъде започнахме миналия юли и къде сме сега. Да пропуснеш дузпа на финала на Шампионската лига е ужасно, но ние ги обичаме, с тях сме и тези неща се случват във футбола. Те няма да са последните играчи, които ще пропуснат на финалите. Всеки пропуска в даден момент и без тези двамата нямаше да спечелим Висшата лига този сезон - това е сигурно. Срещу ПСЖ, трябва да си психически на върха на играта през всичките 90 минути. Сигурен съм, че мнозина биха искали да видят мач, подобен на този, който Байерн изигра срещу тях, но ПСЖ иска точно такъв футбол - така се вкарват пет или шест гола срещу опонентите им. Трябва да си много издръжлив, много фокусиран и да общуваш много на терена. Отдавам им заслуженото; французите са страхотен отбор със страхотен треньор и страхотни играчи. Те загубиха много през годините и сега е техен ред. Ще продължим напред и ще се опитваме да постигнем нещо велико", каза още един от лидерите на лондончани.

"Всички сме съкрушени - това е финалът на Шампионската лига, залозите са толкова високи. Брутално е. Но Микел Артета току-що каза колко много ни обича всички. Дадохме всичко от себе си. Мисля, че изминахме дълъг път и това е само началото. Спечелихме Висшата лига и това беше мечта. Този трофей щеше да бъде още една крачка напред - но не беше писано да бъде. Ще продължим да изграждаме отбора. Ще продължим напред и ще останем позитивни. Това няма да ни сломи“, цитира TNT Sports думите на 27-годишния англичанин.