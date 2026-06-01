Разследват случай с тежко пострадало 18-годишно момиче от Рила

18-годишно момиче от град Рила е прието с мозъчен кръвоизлив, счупени ребра и други травми в МБАЛ – Благоевград.

Сигналът е подаден в Районно управление – Рила на 31 май през нощта от бащата на момичето. По неговите думи то се е прибрало с тежки наранявания в областта на главата.

Транспортирано е с екип на Спешната помощ от Рила до МБАЛ – Благоевград, където е претърпяло спешна операция.

В момента се води разследване по случая от органите на реда, като не е изключено момичето да е пребито. На този етап от полицията не коментират дали има заподозрени.

По случая е образувано досъдебно производство, работата продължава под надзора на прокурор.