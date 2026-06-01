Изкуствен интелект в компютрите ни: Представиха първия потребителски процесор с AI

Изкуственият интелект вече става част и от персоналните компютри. Американският AI пионер Nvidia представи нов процесор и ще навлезе активно на потребителския пазар на устройства с интегрирани технологии за изкуствен интелект. Ходът е предизвикателство към утвърдени имена на пазара на персонални компютри като Apple и Intel. Преоткриване на компютъра толкова значимо, колкото преходът от обикновен мобилен телефон към смартфон - това обеща главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг при представянето на чипа RTX Spark.

Дженсън Хуанг, изпълнителен директор на Nvidia: „Това е началото на това пътуване. Това е началото на нова продуктова линия. Във всяко поколение архитектура ще имаме настолен компютър, лаптоп и работна станция. Изключително доволен съм, че 100% от световната индустрия се присъедини към нас, за да преосмислим персоналния компютър. Нова серия, ново начало, благодаря ви.“

RTX Spark е резултат от тригодишно сътрудничество между Nvidia и Microsoft. Чипът ще бъде наличен още тази есен, като ще бъде интегриран в лаптопи с Windows на редица от водещите компании производителки. Неговата енергийна ефективност ще позволи устройствата да са изключително мощни, но тънки и леки.

Дженсън Хуанг, изпълнителен директор на Nvidia: „Този компютър буквално ще може да изпълнява всичко, което някога е създавано в света. Освен това вече поддържа и агенти. Невероятен компютър. Толкова се гордея с него."

АI агентите, за които говори Хуанг са софтуерни системи, задвижвани от генеративен изкуствен интелект, които автономно планират задачи, вземат решения и боравят с външни програми, за да постигнат поставена цел. Новият процесор може да ги изпълнява локално, вместо да разчита изцяло на изчисления в облак.

