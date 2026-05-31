БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все по-често чатботове с изкуствен интелект се включват при интервютата за работа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Европа
Запази
Все по-често чатботове с изкуствен интелект се включват при интервютата за работа
Слушай новината

Все по-често специалистите по подбор на персонал се обръщат към изкуствения интелект, за да се справят с кандидатури, генерирани от изкуствен интелект чрез платформи, улесняващи кандидатстването за работа, пише АП.

Затова се използват чатботове за провеждане на интервюта с кандидатите, обикновено на етапа на предварителния подбор, чрез телефонни разговори, текстови съобщения или видеочатове с дигитални аватари.

Много хора намират интервютата за работа с изкуствен интелект за смущаващи, въпреки че тенденцията изглежда ще бъде трайна. Все повече търсещи работа съобщават, че са се сблъскали с интервюта за работа, провеждани от изкуствен интелект, сочи неотдавнашно проучване на платформата за наемане на персонал "Гласхауз".

Независимо от формата на интервюто, основните принципи остават същите, посочва Аманда Огъстин, кариерен консултант в "Кариърмайндс" – компания, която помага на фирмите да подкрепят съкратените си служители чрез услуги за изготвяне на автобиографии и търсене на нова работа.

Преди интервюто прегледайте описанието на длъжността, проучете организацията и разберете какво точно търси тя.

Ако никога преди не сте били на интервю за работа с изкуствен интелект, първият път може да бъде изнервящ или смущаващ.

Първо се задават два набора от въпроси – единият за проверка на уменията за решаване на проблеми, а другият – за оценка на професионалния опит. След това кандидатът се изправя пред женско лице, генерирано от изкуствен интелект.

"Моята цел е да науча повече за вас и за опита, уменията и компетенциите, които бихте могли да допринесете за тази длъжност", казва той, допълвайки, че трябва да се предвидят около две минути за отговор на всеки от трите въпроса.

За разлика от интервюто с човек няма предварителен опознаващ разговор, няма възможност да се изгради връзка между интервюиращия и интервюирания.

Според експертите най-добрият начин да се преодолее това е подготовката.

Препоръчва се също така да използвате онлайн симулатор за интервю. Тези платформи могат да записват отговорите ви и да ви дават незабавна обратна връзка за съдържанието, изразяването или темпото ви на говорене. Те също така ще ви помогнат да свикнете да говорите пред камера, да се нагаждате спрямо времевите ограничения и да давате отговорите си по структуриран начин, без естествения диалог на живо.

Кандидатите все пак трябва да разчитат на изпитани и проверени тактики като метода STAR – съкращение от situation (ситуация), task (задача), action (действие), result (резултат).

Не пренебрегвайте физическото подготвяне на бюрото и компютъра си – това все още е важно, дори ако видеоинтервюто е с изкуствен интелект, а не с човек, съветват специалистите.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#интервюта за работа #компании за подбор на персонал # изкуствен интелект #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
4
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
5
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
6
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Наука и технологии

Нов ДНК-текст дава шанс на пациенти с рак на гърдата да избегнат химиотерапия
Нов ДНК-текст дава шанс на пациенти с рак на гърдата да избегнат химиотерапия
След повече от 200 дни в орбита: Трима тайконавти се завърнаха успешно на Земята След повече от 200 дни в орбита: Трима тайконавти се завърнаха успешно на Земята
Чете се за: 02:15 мин.
Учени създадоха влакна от лунна почва Учени създадоха влакна от лунна почва
Чете се за: 02:25 мин.
„Ню Глен“ на „Блу Ориджин“ избухна при тест на стартовата площадка „Ню Глен“ на „Блу Ориджин“ избухна при тест на стартовата площадка
Чете се за: 01:02 мин.
Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година
Чете се за: 01:52 мин.
Премиерът Румен Радев посети централата на IMEC в Льовен Премиерът Румен Радев посети централата на IMEC в Льовен
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ) Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни...
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на...
Чете се за: 05:02 мин.
Общество
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода за седмица
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ