Все по-често чатботове с изкуствен интелект се включват при интервютата за работа

Все по-често специалистите по подбор на персонал се обръщат към изкуствения интелект, за да се справят с кандидатури, генерирани от изкуствен интелект чрез платформи, улесняващи кандидатстването за работа, пише АП.

Затова се използват чатботове за провеждане на интервюта с кандидатите, обикновено на етапа на предварителния подбор, чрез телефонни разговори, текстови съобщения или видеочатове с дигитални аватари.

Много хора намират интервютата за работа с изкуствен интелект за смущаващи, въпреки че тенденцията изглежда ще бъде трайна. Все повече търсещи работа съобщават, че са се сблъскали с интервюта за работа, провеждани от изкуствен интелект, сочи неотдавнашно проучване на платформата за наемане на персонал "Гласхауз".

Независимо от формата на интервюто, основните принципи остават същите, посочва Аманда Огъстин, кариерен консултант в "Кариърмайндс" – компания, която помага на фирмите да подкрепят съкратените си служители чрез услуги за изготвяне на автобиографии и търсене на нова работа.

Преди интервюто прегледайте описанието на длъжността, проучете организацията и разберете какво точно търси тя.

Ако никога преди не сте били на интервю за работа с изкуствен интелект, първият път може да бъде изнервящ или смущаващ.

Първо се задават два набора от въпроси – единият за проверка на уменията за решаване на проблеми, а другият – за оценка на професионалния опит. След това кандидатът се изправя пред женско лице, генерирано от изкуствен интелект.

"Моята цел е да науча повече за вас и за опита, уменията и компетенциите, които бихте могли да допринесете за тази длъжност", казва той, допълвайки, че трябва да се предвидят около две минути за отговор на всеки от трите въпроса.

За разлика от интервюто с човек няма предварителен опознаващ разговор, няма възможност да се изгради връзка между интервюиращия и интервюирания.

Според експертите най-добрият начин да се преодолее това е подготовката.

Препоръчва се също така да използвате онлайн симулатор за интервю. Тези платформи могат да записват отговорите ви и да ви дават незабавна обратна връзка за съдържанието, изразяването или темпото ви на говорене. Те също така ще ви помогнат да свикнете да говорите пред камера, да се нагаждате спрямо времевите ограничения и да давате отговорите си по структуриран начин, без естествения диалог на живо.

Кандидатите все пак трябва да разчитат на изпитани и проверени тактики като метода STAR – съкращение от situation (ситуация), task (задача), action (действие), result (резултат).

Не пренебрегвайте физическото подготвяне на бюрото и компютъра си – това все още е важно, дори ако видеоинтервюто е с изкуствен интелект, а не с човек, съветват специалистите.