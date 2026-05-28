Премиерът Румен Радев посети централата на IMEC в Льовен

Снимка: Правителствена пресслужба
Премиерът Румен Радев посети централата на IMEC в Льовен
Снимка: Правителствена пресслужба
Министър-председателят Румен Радев посети централата на белгийския високотехнологичен център IMEC в гр. Льовен - световен лидер за изследвания и иновации в областта на напредналите полупроводникови технологии.

Центърът се разглежда като ключов елемент от европейските усилия за технологична автономия и развитие на собствен капацитет в тази сфера. Нещо повече - през месец май на настоящата година IMEC обяви значим технологичен пробив в областта на квантовите технологии, като стана първата организация в света, произвела квантов чип чрез използване на най-съвременната технология за литография High-NA EUV.

Постижението се разглежда като важна стъпка към бъдещото индустриално развитие на квантовите компютри и има стратегическо значение за развитието на изкуствения интелект, високопроизводителните изчисления и следващото поколение полупроводникови технологии.

Днешната визита на министър-председателя Румен Радев е потвърждение на интереса на България да задълбо

чи икономическите си отношения с Белгия, включително в перспективната област на високите технологии и иновациите.

Диалогът с IMEC е също израз на стремежа на България да се позиционира като регионален център за микроелектроника. Програмата IMEC.START вече участва като официален партньор в проекта C3BG, който включва водещи академични, индустриални и научноизследователски организации, като Техническият университет – София, София Тех Парк и Софийският университет са сред основните партньори.

Инициативата е в пълно съответствие с европейските приоритети и целите на EU Chips Act - Европейският законодателен акт за интегралните схеми, целящ да увеличи производството на чипове в Европа. В хода на днешната среща беше обсъдена и перспективата за приемане на EU Chips Act 2.0, който е от ключово значение за утвърждаването на Европа като водещ фактор в развитието на високите технологии.

