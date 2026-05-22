Грешка в матурата по английски език за ниво B1.1

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Около 50 000 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет или на изпит за професионална квалификация

Грешка в матурата по английски език за ниво В1.1. Още в първите минути от работата си около 3 хиляди зрелостници установили, че части от първата задача за слушане са разместени.

Днес около 50 000 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет или на изпит за професионална квалификация. Над 30 изпита по различни предмети се проведоха общо днес, най-голям беше този по английски.

Буквално пет минути след началото на изпита по английски В1.1 станало ясно, че има технически проблем при сглобяването на тестовете за слушане, разказва зрелостникът от Пловдив Боян Вълчев. Най-често текстовете са пет, четат се от различни специалисти, хора, за които английският език е майчин или университетски преподаватели, а после се сглобяват в общ файл.

Боян Вълчев, зрелостник: "Когато тръгна вторият текст да звучи на записа, не съвпадаха информацията от въпросите с информацията от текста и първоначално леко се смутихме, след което подадохме знак на квесторите в стаята, че въпросите нямат нищо общо с текста,те сигнализираха на останалите квестори и се оказа, че не е само при нас проблема.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование": "При сглобяването след първия и втория текст идва петият текст, което е създало проблем, разбира се, на учениците. Много бързо са реагирали в училищата. Това е така, защото са предвидени случаи на технически неуредици."

Според правилата за сигурност при технически проблем, в стаите са влезли четци-консултанти по чужд език, които са изчели текстовете. В София проблемните училища са 16 с 1000 ученици. Според Регионалното управление е нямало напрежение и учениците били спокойни.

Атанас Паскалев, председател на регионалната комисия за ДЗИ в област София-град: "Някъде училищата се предпочели да мине на запис, това е било желанието на зрелостниците, за което е изготвен протокол, че те са съгласни...Нямаме нито един сигнал за зрелостник, който счита себе си за ощетен."

Боян Вълчев, зрелостник: "Мисля, че нямаше място за притеснение. Матурата не беше от най-трудните. Бяхме подготвени."

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование": "Учениците не са ощетени, така че няма да произтече нещо за учениците от това."

Времето на матурата е било удължено в зависимост от това в кое училище колко са се забавили. Грешката се отнася до работата на около 3 хиляди ученици в цялата страна-днес общо на английски език се явиха 13 хиляди ученици. В просветното министерство ще анализират как се е случил техническия проблем, за да не се повтаря. Виновните служители ще бъдат наказани.

