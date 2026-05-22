Особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов пред "Говори сега"

Чете се за: 01:32 мин.
Румен Спецов
Снимка: БГНЕС
Особеният търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов коментира орязването на правомощията му за предаването "Говори сега", след като комисията по бюджет прие на първо четене промени в Закона за дейностите с нефт и нефтени продукти.

Цялото интервю на Мая Костадинова може да гледате утре по БНТ.

Румен Спецов, особен търговски управител на "Лукойл": "Аз трябва да давам отчет пред парламентарната комисия по икономическо развитие, където пред широк кръг депутати, всъщност членовете на комисията, отговарям на техни въпроси и ги запознавам със състоянието. Всъщност с новите промени, ако законът бъде приет, вече такъв отчет ще се дава само пред министъра на икономиката. А иначе другата промяна е свързана с продажбата на акции на собственост. Нека да уверим зрителите, че и към този момент такива действия не са предприемани, а и да бяха предприемани, те щяха пак да бъдат с одобрение. Ние направихме всичко възможно да удържим и за наша сметка галопиращия скок на нефта и максимално или абсолютно на минималната стойност, която да покрива собствените ни разходи. Чистата търговска дейност преработка на нефт, продажба на горива да бъде печеливша."

#особен управител на "Лукойл" #"Говори сега" #Румен Спецов #интервю #новини в Метрото

