Кой ще подгрява Duran Duran при гостуването им

Българският диджей N:Mode ще подгрява Duran Duran при гостуването им в България. Той е артист с международна кариера като диджей и продуцент и основател на винил-лейбъла Druzhba Records. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката на 1 юли, преди на сцената да излезе култовата британска група.

Николай Събев, както е името на диджей N:Mode, започва своя път още през 2007 г. и има участия в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. Той е споделял сцени с имена като The Sisters of Mercy, „Нова Генерация“, „Тангра“ и „Ревю“.