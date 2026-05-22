DARA се срещна с премиера за домакинството на „Евровизия“

След големия успех на DARA на конкурса „Евровизия“, днес певицата се срещна с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет. В срещата участваха министри от кабинета, екипът на изпълнителката и представители на БНТ.

По време на разговора бяха обсъдени подготовката и организацията на „Евровизия 2027“, на която България ще бъде домакин. По-рано тази седмица стана ясно, че вицепремиерът Иво Христов ще оглави комитета по организацията на конкурса.

Новината предизвика интерес сред феновете на музиката ѝ в социалните мрежи, където вече започнаха коментари кой град може да приеме шоуто през 2027 г.