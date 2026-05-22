В цялата страна текат приготовления за тържества за 24 май

В навечерието на 24 май в цялата страна текат приготовления за празнични тържества по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Училища, университети и културни институции подготвят концерти, изложби и инициативи, посветени на буквите, знанието и българската духовност. В много градове вече започна украсяването на централните площади и училищните дворове.

И тази година хиляди ученици и учители ще се включат в традиционните празнични шествия под звуците на „Върви, народе възродени“.

24 май е един от най-тачените празници у нас – ден, който събира поколения българи около почитта към словото, образованието и културата. Историци определят делото на светите братя Кирил и Методий като основа за духовното развитие на славянските народи и важна част от европейското културно наследство.

По традиция в празничния ден ще бъдат отличени учители, ученици и творци с принос към образованието и културата.